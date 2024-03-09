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浪漫紫花綻放 高雄13處公園綠地可見楝樹美景
春天腳步近，原生種楝樹進入花季，近日在勞工公園、衛武營公園、曹公圳旁等地都有浪漫紫花綻放美景。工務局長楊欽富說，楝樹是高大落葉喬木，耐旱又抗風，更具備淨化空氣效能，花季約持續至下月結束。
高雄市各地公園綠地834處，陸續進入黃花風鈴木、楝樹等行道路樹開花期。近日多處公園楝樹綻放霧紫色花苞，揭開春暖花開序曲。
工務局長楊欽富指出，楝樹是台灣原生樹種，花期落在3、4月，春天開花至初夏，春天樹上開滿紫花，秋天過後果實成熟，是鳥類的食物。此外，楝樹耐旱又抗風，即使在土地貧瘠的地方也生育良好，它也是良好的淨化空氣樹木，高雄多處公園綠地栽種。
公園處進一步指出，勞工公園內的楝樹出現花開盛況，另在鳳山衛武營公園、五甲公園、金澄雙湖公園、博愛公園、水映公園、中都濕地、洲仔濕地、河堤公園、右昌森林公園、凹子底森林公園、原生植物園、熱帶植物園區。鳳山溪周邊、曹公圳邊、後勁溪岸、德中路、民生路等地都有栽種。
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