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苓雅監理站新家 像公園

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

高雄市苓雅監理站遷新址，導入數位行動監理車、智慧化機車路考系統等，從內部設施到外觀都大翻新，是全國首個取得銀級綠建築標章、銅級智能標章的監理機關，鄰近不少居民甚至前來午休，交通部政務次長陳彥伯稱許去除舊時衙門文化，「監理站不只是監理站」。

高雄苓雅監理於1985年在苓雅區憲政路創設，舊址以公車轉運站改建，服務對象近高雄一半的人口，空間早不敷使用，加上現地配合高市未來發展，將興建社宅，2020年另覓三民區建國一處國有地興建新站，去年12月25日起試營運，昨天啟用。

苓雅監理站是國內第一個取得銀級綠建築標章，及銅級智慧建築標章的監理機關，並導入數位行動監理車、智慧化機車路考系統、自助登檢機、查報註銷號牌、智慧號牌收繳機等智慧設施。交通部政務次長陳彥伯指，整個環境像公園，洽公民眾能感受舒適。

站長劉坤讓說，空間規畫融入美學，從建物外部起動線就分流，機車路考動線不再交織。

監理站 綠建築 路考

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