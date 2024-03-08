中央通過金醫住院案件支付加成提案 減輕金門縣庫支出

衛福部近日召開全民健保給付費用研商會議，會議中通過縣長陳福海去年向總統蔡英文面報爭取的金門醫院住院案件支付加成提案，該案預估可挹注超過新台幣6千萬元，有效減輕縣府醫發基金的支出。對此，陳福海感謝蔡總統重視離島醫療，同時也肯定衛生局付出，才能獲得這筆大紅包，盼各局處要主動爭取更多中央資源來減輕地方財政負擔。

據了解，此案是金門縣衛生局長蔡建鑫團隊，提出縝密的計畫後，多次跨海到台北參加立委陳瑩與衛福部召開的協調會，經過多方努力，最終才獲得衛福部認可同意。

蔡建鑫表示，縣府長年編列醫發基金支持金門醫院照顧居民，經統計每年約要補貼新台幣1億元，他也提及，由於鄉親的醫療需求、健康照護是陳縣長最重視的課題，基於尋求對財政紀律與醫療資源的改善，在去年823戰役紀念儀式活動當天，陳也親自向蔡總統報告離島醫院經營困境相關細節並爭取中央經費挹注，此案在當時獲得蔡首肯並交辦健保署研議。

蔡建鑫透露，此案近年來討論爭取許久未果，陳縣長上任後聽取衛生局簡報後找出重點交由該局執行，除了向蔡面報爭取，該局與縣府秘書王中聖也多次赴台參與陳瑩召開的協調會。蔡建鑫說，經多次折衝，在中央與地方攜手下，才能通過離島住院案件支付加成提案。

衛生局指出，若以金門醫院「住院案件診療項目」依表定點數加計30％來計算，經不重複加總計算，推估健保署每年將增加補貼約61.11百萬點，若以1點值換算1元計算，金醫每年收入可額外獲得6111萬元的挹注。經綜整，衛生局近期成功爭取的，除了提高「IDS醫療費用補助計畫」外，陳瑩也在立院提案要求加成「離島醫院健保給付標準」及編列預算補助「經緊急空中轉診後病危返鄉」等案，皆獲中央的經費補助。其中以「離島醫院健保給付標準加成」案件難度最高，可望降低縣府醫發基金每年補助金門醫院數千萬的開支。

陳福海表示，金門醫療資源相較於台灣本島差距甚大，增加金門醫院的收入有助於強化金門整體醫療照顧，他也強調，會持續爭取中央預算並非讓醫發基金退場，是能優化轉型機制；針對鄉鎮屬性發展醫療特色，充分發揮每一分經費的效力。