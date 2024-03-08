車城保力溪拍到珍稀等級穿山甲 林業署憂：官學聯防棲地被掃墓火波及

林業保育署屏東分署與國立嘉義大學合作，2020年起展開屏東縣車城鄉保力溪環境生態自然資源調查與監測，繼記錄到台灣本島分布最南端的黃喉貂後，最近又拍攝到2級珍貴稀有保育類野生動物穿山甲影像，因棲地鄰近公墓，憂心掃墓用火引發火災波及棲地，籲請民眾不要以火燒方式整理墓地，勿讓清明掃墓變成野生動物的清明節。

屏東分署說，保力溪流域以及鄰近的里海地區屬於恆春半島重要海岸林保育軸帶，保力溪河口是陸蟹分布熱點，中、上游流域是淺山物種的重要棲地，分署與國立嘉義大學生物資源學系研究團隊合作，在保力溪流域執行森川里海環境生態自然資源調查與監測時，記錄到黃喉貂外，最近又發現穿山甲洞穴，都是保育類野生動物，顯示出保力溪流域里山棲地的重要性。

主持研究團隊的嘉義大學生物資源學系副教授邱郁文說，在保力溪流域先後記錄到黃喉貂、穿山甲樣區的棲地位置，穿山甲棲地位置，與人類活動範圍有高度重疊，因鄰近公墓，目前正值清明掃墓祭祖季節，過去常因掃墓用火不慎引發山林火災，不免讓人憂心棲地遭受波及，火災會直接消滅野生動物的生態。