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笁樂種子下鄉 為屏長者裝扶手

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
笁樂種子基金公益協會假日動員109名志工，深入屏東縣鄉鎮提供715戶服務，免費安裝輔助扶手。圖／笁樂種子基金公益協會提供
笁樂種子基金公益協會假日動員109名志工，深入屏東縣鄉鎮提供715戶服務，免費安裝輔助扶手。圖／笁樂種子基金公益協會提供

高齡、身障者在家中衛浴滑倒受傷意外時有所聞，笁樂種子基金公益協會提供免費安裝輔助扶手服務，攜手縣市政府協助改善居家無障礙環境，7年來在屏東服務5000人次，上周志工深入偏遠鄉鎮、山區提供715戶服務，但有人不了解公益性質，申請時被打回票，引發怨言，縣府解釋，社會愛心要給相對有需要者，長照輔具政府有補助。

笁樂種子基金公益協會理事長滕治裕長期投入公益，召募志同道合夥伴贊助扶手，自己假日也當志工協助案家安裝，9年來在全省各地安裝超過6萬支扶手。笁樂2018年起在屏東縣2處原民鄉服務，屏東縣政府協助統整個案名冊、規畫路線，並由在地照管專員、個管員引路，帶志工翻山越嶺深入偏鄉家庭免費裝設扶手，7年來服務近5000人，牡丹鄉長者開心地說「好方便，可以多活10幾年了」。

「你們的付出是種溫暖的力量」，屏縣長期照護處長陳桂敏特別向志工送上感謝狀，她說，有些申請人抱怨未列入名單，其實居家無障礙環境改善是長照服務的一環，考量廠商成本、個案經濟等原因，並非申請者就能免費安裝。

「輔助扶手裝得好，長輩沒煩惱」縣府長照處表示，跌倒摔傷是高齡者的「隱形殺手」，一個安裝扶手的動作就能降低風險，目前協會限70歲原住民；80歲漢人長者或不限年齡領有肢體障礙手冊者申請。另包括扶手在內的長照相關輔具都可向政府申請補助，可打08-7662900或1966洽長照處。

屏東縣政府 身障者 長照

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