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高市「雄棧1號」 甲板無救生衣

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高市輪船公司的新綠能渡輪「雄棧1號」。記者王勇超／攝影
高市輪船公司的新綠能渡輪「雄棧1號」。記者王勇超／攝影

高市輪船公司新綠能渡輪「雄棧1號」今年元月啟用，市長陳其邁允諾做專用渡輪，輪船公司卻一度想在黃色小鴨展覽期間推出賞鴨包船，讓議員簡煥宗嘆「我和旗津人被騙了」，最後才踩煞車。民眾搭乘後也發現，上2樓甲板欣賞港景，頂棚能遮陽卻不能蔽雨，發生意外需下到1樓客艙拿救生衣！輪船公司說，雄棧1號依法規設有救生筏、救生衣、救生圈，民眾反映的問題會積極改善。

雄棧1號是高市輪船公司第4艘全新電力渡輪，總噸重49噸，全長約20公尺，可載23輛機車，客艙有36個座位，其中6個博愛座，座位底下都有救生衣，另有2個輪椅位，乘客可上2樓甲板欣賞風景。

今年元月24日，市府與輪船公司宣布「雄棧1號」加入營運，市長陳其邁強調這艘電力渡輪是為旗津區居民打造，承諾作為旗鼓航線專用渡輪。結果黃色小鴨展出期間，輪船公司想推限定航程，讓雄棧1號變賞鴨包船，議員簡煥宗嘆自己和旗津人被騙，才緊急喊停。輪船公司董事長黃淑美解釋，黃色小鴨進港期間，原想以「搭小鴨船看小鴨」為噱頭，讓雄棧1號在傍晚時段提供包船服務，後來經民代提醒，即以原有的3艘柴油渡輪替代載客遊港觀光，雄棧1號仍做專用渡輪。

雄棧1號設備新穎，外觀相當美，不過許多旗津、鼓山乘客搭乘後發現，2樓頂棚不夠大，可以遮陽卻無法避雨，擔心突然下雨會淋成落湯雞，寒流來襲時沒人想在2樓吹冷風。並有乘客說，甲板看不到救生衣，一旦發生意外，乘客恐怕很難冷靜下到1樓客艙拿救生衣。另有乘客說，甲板沿著欄杆設長形桌，「欄杆的間距太大，物品可能掉出船外」。

輪船公司代理總經理翁佳彬說，考量乘客喜歡上甲板看海景，才在雄棧1號甲板設座椅及遮陽棚，一旦下雨，遊客就可回1樓客艙，座位加上站位都足夠，且雄棧1號設有救生筏、救生衣、救生圈，均經航政主管機關檢查合格並核發證書；乘客反映的欄杆間距問題，將利用後續保養時段改善。

議員 陳其邁 黃色小鴨

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