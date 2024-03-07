中山高中正交流道匝口停車再開惹民怨 高市交通局改善

國道1號高雄市中正交流道車流龐大，南出匝道右轉中正一路口因道路指示為停車再開，駕駛人走走停停，致使車輛回堵，引發民怨。高雄市交通局6日完成改善，調整為讓路標誌及讓路線，讓幹線道人車優先通行，淨空時不必再停。

中正交流道南出匝道右轉中正一路，長期採右轉便道方式，因車道未與中正一路正交且有植栽視距不足，駕駛人無法清楚判斷左側由東往西來車，多年來該便道都是設置「停」的標誌，駕駛人必須停車再開。

交通局日前邀集相關單位共同重新檢核路口條件，右轉便道工務局近期改善工程，已將原有近路口灌木退縮，視距符合讓路管制法定長度；交通局因此調整為讓路標誌及讓路線，周邊設置導引標誌標線，讓幹線道人車優先通行，淨空時則不必再停下。