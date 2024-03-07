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居民專用渡輪變觀光渡輪？「雄棧1號」被抓包 輪船公司緊急取消計畫
高市輪船公司的新綠能渡輪「雄棧1號」1月24日開始載客，高雄市長陳其邁承諾要讓雄棧1號作為往來鼓山、旗津航線的專用渡輪，但民代卻抓包輪船公司在黃色小鴨展出期間推出包船賞小鴨航程，形同把專用渡輪變成觀光渡輪，也引起旗津區居民批評。輪船公司說，此計畫已因民代提醒而取消，雄棧1號以後只會做為專用渡輪。
雄棧1號是高雄市輪船公司的第4艘全新電力渡輪，總噸重49噸，全長約20公尺，可乘載約85名乘客、23輛二輪機車。高市府與輪船公司今年1月下旬開記者會宣布「雄棧1號」綠能電動渡輪加入營運，市長陳其邁強調，雄棧1號是為了旗津區居民打造，並親口承諾會作為往來鼓山、旗津航線的專用船隻。
但在黃色小鴨來台展出期間，高雄輪船公司卻宣布啟動雄棧1號包船賞小鴨限定航程服務，讓長期關心渡輪與旗津居民權益的議員簡煥宗嘆說「我和旗津人又被騙了！」
住在旗津區的郭姓男子說，旗津居民要到高雄只能靠渡輪或過港隧道，對於住在北旗津的居民來說，走過港隧道太遠而且危險性高，希望輪船公司能增加渡輪的數量及加密班次，不要把渡輪拿去做觀光用途。
輪船公司董事長黃淑美說，原本想在黃色小鴨進港期間，讓船身有小鴨圖案的雄棧1號，以「搭小鴨船看小鴨」為噱頭，在傍晚時段提供包船賞鴨服務，來為輪船公司增加收入，但後來因為民代提醒，就以原有的3艘柴油傳統動力觀光遊港輪來替代雄棧1號包船賞鴨，現在黃色小鴨展期已結束，雄棧1號以後也只會做為專用渡輪。
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