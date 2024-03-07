出事能冷靜走到1樓拿？遊客憂「雄棧1號」2樓甲板沒救生衣 公司回應了

高市輪船公司的新綠能渡輪「雄棧1號」今年1月24日開始營運，2樓的開放式甲板設有座椅，方便乘客觀賞高雄港風景，有觀光客發現該船2樓甲板沒有救生衣，擔心萬一發生意外，「混亂中要怎麼去1樓船艙找救生衣穿？」高市輪船公司說，雄棧1號設有救生筏、救生衣、救生圈，皆符合航政主管機關規定。

雄棧1號可載運23輛機車，船頭設有乘客艙，內有36個座位，其中有6個博愛座，底下均有救生衣，另有2個輪椅位；乘客也可以從樓梯走上2樓甲板，坐在椅子上欣賞高雄港風景。

記者今天上午直擊，有來自香港的旅客從鼓山輪渡站，搭乘雄棧1號前往旗津觀光，他們上船後走上2樓甲板，邊欣賞風景邊拍照，有人說：「風景很美，但是船開的時候，在2樓有點搖晃！」

旗津居民表示，雄棧1號是電動船，很安靜，很適合觀光，不過甲板2樓看不到救生衣，如果有天發生意外，在2樓的乘客恐怕很難冷靜走樓梯到1樓客艙拿救生衣。

女乘客說，雄棧1號在2樓甲板，沿著欄杆設置長條形桌面，方便乘客放置物品，但欄杆的間距太大，放在桌面的飲料杯或包包、手機，有可能因為風吹或不小心碰觸，從欄杆間掉出船外。