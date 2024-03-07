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人行道首設座椅式護欄 高市長青中心長輩可輕鬆歇腿

聯合報／ 記者蔡世偉王昭月／高雄即時報導
高雄市長青綜合服務中心前方人行道狹窄，地磚老舊破損，高市工務局為此拓寬重整，並設座椅式護欄及路口警示磚，提高步行空間安全。記者王昭月／翻攝
高雄市長青綜合服務中心前方人行道狹窄，地磚老舊破損，高市工務局為此拓寬重整，並設座椅式護欄及路口警示磚，提高步行空間安全。記者王昭月／翻攝

高雄市長青綜合服務中心平日銀髮長輩出入頻繁，但前方人行道狹窄，地磚老舊破損，高市工務局為此拓寬重整四維二路人行空間，並新設座椅式護欄及路口警示磚，讓長輩走起來更安全。

行政院2023年5月通過「行人優先交通安全行動綱領」，由中央與地方攜手推動「行人及高齡友善示範區」，建立人本交通典範。高市府選定長青綜合服務中心前人行道試辦，配合交通局申請交通部補助，2月底已完成人行道改善。並首設座椅式欄杆，讓長輩運動散步時可歇歇腿，很獲長輩喜愛。

工務局表示，這次拓寬重整的四維二路路段，起自和平一路，到英明路為止，工務局表示，高齡社會老年人口增多，為營造友善高齡人行環境，擇選長青綜合服務中心前的人行道改善，長青中心辦理許多關懷、健康等服務及進修課程，長輩活動出入頻繁，需要舒適安心的步行環境。

經與社會局及長青服務中心協調，釋出部份停車場空間規劃作步道，採PC刷毛鋪面，並設置無障礙坡道，亦將公車乘客進出的動線納入整體改善，讓長者不論搭公車或步行均能順暢安全。

工務局道工處指出，考量長輩運動散步時的休息需求，也在四維二路人行道綠帶區旁首設座椅式欄杆，讓長者能坐下喝口水、喘口氣，大朋友、小朋友也可坐著聊天休息，住附近的吳爺爺說，「最近來長青學苑上課發現步道變寬敞了，很平順比以前更好走，散步累了還可以坐欄杆休息一下，真的很貼心」。

高市府整建長青綜合服務中心前人行為，並首設座椅式護欄，長輩散步運動可歇歇腿。記者王昭月／翻攝
高市府整建長青綜合服務中心前人行為，並首設座椅式護欄，長輩散步運動可歇歇腿。記者王昭月／翻攝

人行道 運動 長輩

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