人行道首設座椅式護欄 高市長青中心長輩可輕鬆歇腿

高雄市長青綜合服務中心平日銀髮長輩出入頻繁，但前方人行道狹窄，地磚老舊破損，高市工務局為此拓寬重整四維二路人行空間，並新設座椅式護欄及路口警示磚，讓長輩走起來更安全。

行政院2023年5月通過「行人優先交通安全行動綱領」，由中央與地方攜手推動「行人及高齡友善示範區」，建立人本交通典範。高市府選定長青綜合服務中心前人行道試辦，配合交通局申請交通部補助，2月底已完成人行道改善。並首設座椅式欄杆，讓長輩運動散步時可歇歇腿，很獲長輩喜愛。

工務局表示，這次拓寬重整的四維二路路段，起自和平一路，到英明路為止，工務局表示，高齡社會老年人口增多，為營造友善高齡人行環境，擇選長青綜合服務中心前的人行道改善，長青中心辦理許多關懷、健康等服務及進修課程，長輩活動出入頻繁，需要舒適安心的步行環境。

經與社會局及長青服務中心協調，釋出部份停車場空間規劃作步道，採PC刷毛鋪面，並設置無障礙坡道，亦將公車乘客進出的動線納入整體改善，讓長者不論搭公車或步行均能順暢安全。