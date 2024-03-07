高捷紫線民族大樂站取消？ 民代里民籲有交通需求

高雄捷運紫線可行性評估可望在今年6月完成，不過市議員張博洋質疑，紫線合併的青線中，原本在明誠、民族路口附近有設站點，但現在卻取消了，他認為此點附近人口稠密，有設站的必要。高雄市捷運局表示，目前尚在評估中。

依據高雄市捷運局網站，長期路網規畫中的青線（民族高鐵幹線）南起民族、十全路口，沿著民族一路至重愛路，經高鐵路南下至重和路口，路線全長約 5.73公里，預計設10處車站，連結捷運黃線及紫線。

後來在捷運局公布的捷運紫線路線圖中，青線已與紫線合併，但張博洋發現，原本青線在明誠、民族路口的民族大樂附近有設站點，合併後卻消失了。他說，此點周邊人口眾多，非常需要便利的大眾運輸。

此點西邊是近3萬人的河堤社區，有密集的住宅大樓、社宅、醫院等，東北側的覆鼎金聚落一樣人口眾多，也需要捷運站。他說，去年曾就這個問題質詢過捷運局，回答是還要再評估；如今紫線可行性報告都要出來了，仍沒有答案。

三民區鼎泰里長張吉雄說，鼎泰里緊鄰民族大樂，人口近2萬5000人，是三民區最大里，設站與否他尊重交通專家的專業評估，但這麼多里民，的確需要更便捷交通，當然希望設立捷運站。