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高捷紫線民族大樂站取消？ 民代里民籲有交通需求

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
河堤社區有密集的住宅大樓，人口眾多。圖／張博洋提供
河堤社區有密集的住宅大樓，人口眾多。圖／張博洋提供

高雄捷運紫線可行性評估可望在今年6月完成，不過市議員張博洋質疑，紫線合併的青線中，原本在明誠、民族路口附近有設站點，但現在卻取消了，他認為此點附近人口稠密，有設站的必要。高雄市捷運局表示，目前尚在評估中。

依據高雄市捷運局網站，長期路網規畫中的青線（民族高鐵幹線）南起民族、十全路口，沿著民族一路至重愛路，經高鐵路南下至重和路口，路線全長約 5.73公里，預計設10處車站，連結捷運黃線及紫線。

後來在捷運局公布的捷運紫線路線圖中，青線已與紫線合併，但張博洋發現，原本青線在明誠、民族路口的民族大樂附近有設站點，合併後卻消失了。他說，此點周邊人口眾多，非常需要便利的大眾運輸。

此點西邊是近3萬人的河堤社區，有密集的住宅大樓、社宅、醫院等，東北側的覆鼎金聚落一樣人口眾多，也需要捷運站。他說，去年曾就這個問題質詢過捷運局，回答是還要再評估；如今紫線可行性報告都要出來了，仍沒有答案。

三民區鼎泰里長張吉雄說，鼎泰里緊鄰民族大樂，人口近2萬5000人，是三民區最大里，設站與否他尊重交通專家的專業評估，但這麼多里民，的確需要更便捷交通，當然希望設立捷運站。

對此捷運局回應，會考量當地人口數、交通狀況及需求進行評估，尚未定案。張博洋說，市府在捷運擴建時，要能考慮整體路網規畫，思考站點與商圈、車站間的串聯，不要只著眼於單一路線增設。

高雄市議員張博洋（左）與鼎泰里長張吉雄（中）都認為民族大樂站有設站必要。圖／張博洋提供
高雄市議員張博洋（左）與鼎泰里長張吉雄（中）都認為民族大樂站有設站必要。圖／張博洋提供

張博洋 捷運 高雄市

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