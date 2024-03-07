高雄動保處獲贈百萬超音波刀 提升收容動物醫療福利

高雄市政府每年協助犬貓絕育手術超過6000隻以上，今日動物保護處獲贈4台價值100萬元台幣的最新型多功能超音波刀，由處長葉坤松代表受贈，他認為這項儀器是國內最新的頂尖醫療設備，將可以充分提升動物收容園區動物醫療福利。

高雄市動保處指出，目前在壽山及燕巢各有1座犬貓收容園區，主要收容高雄市內的流浪犬貓，只要有民眾認養收容園區內犬貓，獸醫師皆會免費為犬貓施行絕育手術。由於絕育手術過程中必需切除卵巢及子宮，連帶綁好周圍的血管，如果綁紮的線頭不慎脫落，就有可能造成體內大出血情形，嚴重時危及犬貓生命安全。

今日動保處獲得由人一醫療器材股份有限公司捐贈，4台價值100萬元的最新型多功能超音波刀，動保處長葉坤松表示，由於超音波刀的止血原理不是使用傳統的單極電燒，因此沒有電流會經過動物體的問題，不會刺激神經和肌肉。