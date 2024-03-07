聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄動保處獲贈百萬超音波刀 提升收容動物醫療福利
高雄市政府每年協助犬貓絕育手術超過6000隻以上，今日動物保護處獲贈4台價值100萬元台幣的最新型多功能超音波刀，由處長葉坤松代表受贈，他認為這項儀器是國內最新的頂尖醫療設備，將可以充分提升動物收容園區動物醫療福利。
高雄市動保處指出，目前在壽山及燕巢各有1座犬貓收容園區，主要收容高雄市內的流浪犬貓，只要有民眾認養收容園區內犬貓，獸醫師皆會免費為犬貓施行絕育手術。由於絕育手術過程中必需切除卵巢及子宮，連帶綁好周圍的血管，如果綁紮的線頭不慎脫落，就有可能造成體內大出血情形，嚴重時危及犬貓生命安全。
今日動保處獲得由人一醫療器材股份有限公司捐贈，4台價值100萬元的最新型多功能超音波刀，動保處長葉坤松表示，由於超音波刀的止血原理不是使用傳統的單極電燒，因此沒有電流會經過動物體的問題，不會刺激神經和肌肉。
有了這套全新的多功能超音波刀設備後，獸醫師在施行犬貓絕育手術過程，即能分離組織、兼顧止血及有切斷功能的多用途器械，將會大大的提昇犬貓絕育手術的品質及動物醫療福利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言