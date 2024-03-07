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這群人深入屏東免費安裝扶手 長者開懷：可以多活10幾年了

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
笁樂種子基金公益協會上周利用假日動員109名志工，深入屏東縣鄉鎮提供715戶服務，有長者開心說：「好貼心，可以多活10幾年了！」。圖／笁樂種子基金公益協會提供
笁樂種子基金公益協會上周利用假日動員109名志工，深入屏東縣鄉鎮提供715戶服務，有長者開心說：「好貼心，可以多活10幾年了！」。圖／笁樂種子基金公益協會提供

有別於一般公益團體，笁樂種子基金公益協會為降低高齡、身障者在家中跌倒或浴廁滑倒受傷的風險，9年前默默在全省提供免費安裝輔助扶手服務，屏東縣政府與協會搭起改善居家無障礙環境的橋梁，笁樂上周利用假日動員109名志工深入偏遠鄉鎮、山區提供715戶服務；有人不解公益性質申請卻被打回票，縣府說明社會愛心要給相對有需要者，長照輔具政府有補助。

笁樂種子基金公益協會理事長滕治裕長期投入公益，看見長輩及身心障礙者日常的生活需求，發揮本身建築專業，召募志同道合的夥伴贊助扶手購置與擔任安裝扶手志工，利用假日安排服務，造福高齡長者及身心障礙家庭，9年來在全省各地已安裝超過6萬支扶手。

笁樂自2018年起在屏東縣2處原民鄉服務，縣府與該協會搭起合作橋梁，統整鄉鎮市公所、衛生所、長照服務特約單位等單位提供的個案名冊、規畫路線，並由在地的照管專員、個管員等擔任帶路志工，帶領安裝扶手志工穿梭大街小巷、翻山越嶺，依據個案家庭需求免費裝設扶手，7年來已服務將近5000人，上周六日再度展開安裝服務，有原民牡丹鄉的長者開心說：「好方便，可以多活10幾年了！」

「你們的付出，是種溫暖的力量！」縣府長期照護處長陳桂敏特別到志工紮營地送上感謝狀，對有申請人抱怨未列入名單，她說，居家無障礙環境改善是長照服務一環，但礙於服務資格、地點、環境改善項目多寡與廠商成本、個案經濟等多元原因，並非申請均有完成安裝，感謝志工團投入，幫助更多長輩與身障者家庭有更安全舒適安全的居家生活環境。

「輔助扶手裝得好，長輩沒煩惱！」縣府長照處說，跌倒摔傷是高齡者的「隱形殺手」，一個安裝動作就能降低風險，協會提供的免費安裝條件是原住民70歲、漢人80歲長者（有肢體障礙手冊者不限年齡），未來持續合作，藉由協會拋磚引玉；另包括扶手在內的長照相關輔具都可向政府申請補助，如有需求可撥打長期照護處電話08-7662900或1966諮詢。

笁樂種子基金公益協會上周利用假日動員109名志工，深入屏東縣鄉鎮提供715戶服務，有長者開心說：「好貼心，可以多活10幾年了！」。圖／笁樂種子基金公益協會提供
笁樂種子基金公益協會上周利用假日動員109名志工，深入屏東縣鄉鎮提供715戶服務，有長者開心說：「好貼心，可以多活10幾年了！」。圖／笁樂種子基金公益協會提供
笁樂種子基金公益協會上周利用假日動員109名志工，深入屏東縣鄉鎮提供715戶服務，有長者開心說：「好貼心，可以多活10幾年了！」。圖／笁樂種子基金公益協會提供
笁樂種子基金公益協會上周利用假日動員109名志工，深入屏東縣鄉鎮提供715戶服務，有長者開心說：「好貼心，可以多活10幾年了！」。圖／笁樂種子基金公益協會提供

屏東縣政府 身障者 長照

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