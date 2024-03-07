回響／高市府消民怨 大順路孔蓋已下地

高雄大順路人孔蓋高低不平，騎士難忍顛簸，聯合報報導引起回響，高雄市政府昨表示，已責請管線單位完成孔蓋下地，會持續督促管線單位積極自主巡檢，並協調配合推動圓形切割齊平工法，減少方正切割後應力集中造成角隅破壞，共同維護路平。

配合輕軌工程，大順路全路刨鋪重繪標線，去年12月下旬完工，煥然一新，但才2個多月，部分人孔蓋又沉陷，尤其大順、鐵道街口有處人孔蓋落差明顯，造成騎士閃避，抱怨高雄為何總是無法路平。

工務局表示，依高雄市道路挖掘管理自治條例規定，管線單位就其所有管線、管道、人孔蓋、其他附屬設施及所在路面，負有巡查檢測及維護管理責任。聯合報報導大順路孔蓋不平後，工務局已責請管線單位當日完成孔蓋下地。並強調，因道路欠缺維護管理，導致設施損毀或造成其他損害，會要求管線單位負責修復賠償，因此呼籲各管線單位務必落實巡檢，維護大眾安全。

挖管中心表示，道路刨鋪後，一般涉及公共安全且開啟頻繁的人孔蓋是免下地的，因接續施作孔蓋齊平工程，以致民眾誤解重複挖掘，其實這是孔蓋「先降後升」工法必要的工序，並非重複挖掘，請民眾體諒。