輔導青創進駐 高雄玉竹商圈：盼配套

高雄玉竹商圈曾是青少年課後追逐時尚、品嘗街頭小吃的重要場域，近年卻逐漸沒落，市府2021年5月開辦雄校聯社團養成實驗室，輔導青創團隊進駐，盼營造青少年活動場域，振興商圈，累積超過10萬使用人次，雖受青少年好評，但商圈業者卻反映未感受到消費力，盼政府配套，否則恐難苦撐。

「玉竹商圈」曾是年輕人文化匯集地，卻因電商崛起和商圈移轉不復榮景，青年局開辦雄校聯社團養成實驗室，提供社團舞蹈教室、吉他練習室、展演空間，也辦創業競賽，優勝隊伍進駐半年免租金、並有20萬元開辦獎金，期注入青年文化，刺激商圈發展。有學生指雄校聯有冷氣吹還有淋浴間，是最棒的社團活動空間，不過據觀察，這處青年基地臉書粉絲團已長達9個月未更新，最近1次辦大型活動，是去年12月的耶誕生活節。

議員湯詠瑜認為，高市許多在地商圈需要年輕化，建議青年局可使用經發局的預算，介入開發輔導商圈。新興區玉衡里長蔡瑞彬則坦言，雄校聯原意是扶植青年社團，學生使用場地後並不會再進到商圈消費，創業競賽僅1家攤商受惠，對當地「完全沒有用」。

中央公園商圈發展協會理事長林濬鴻說，雄校聯屬封閉型社團練習場域，無法給學生更大表演舞台，學生也不會進商圈消費，過去曾嘗試找特約商店合作，但成效不彰，市府或許能發行「專屬優惠券」吸引青少年。

青年局表示，「雄校聯」至今超過10萬使用人次，獲學生好評，青年局會持續深化開發，並與經發局合作，讓商區更年輕化。