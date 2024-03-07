高青創基金補助旅遊 議員：定位模糊

前市長韓國瑜任內為協助青年就業創業，成立青年局並設立青創基金，但韓遭罷免，陳其邁接任後，基金預算從初期1年2億元逐年遞減，今年僅6000萬元，議員批年輕人創業不易，青創補助預算卻愈來愈少，補助項目竟含未婚聯誼、黃色小鴨寶寶爬行、街舞等，甚至補助團體旅遊，荒腔走板，每年近700件申請案全是「抽籤決定」，忽略真正待扶助的創業青年。

據資料顯示，高市青創基金2019年獲建設公司捐助1筆1000萬元，此後3年無人捐助，今年元月最新1筆僅6000元，全靠市府預算支撐。這屆議員審預算發現，青創基金預算從2億元一路降至6000萬元，補助行業高達6成是餐飲業與零售業，情趣用品、房仲業也獲補助。

議員邱于軒說，年輕人創業及人才培育都很花錢，補助預算按理應逐年增加，市府卻逐年減少，且青年局拿青創補助辦聯誼、街舞比賽、補助團體旅遊，讓青年局定位模糊，失去主體性，變成「四不像局」。

大學時創業的婚禮顧問王思婷說，近2年申請青年創業補助，難度增高，青年局政策宣導不足，青創經費減少下更要花在刀口上。

青年局長張以理回應，韓國瑜任內青創基金執行率僅1％，陳其邁上任後編2億預算，由青年局跨局處協助青年創業，試辦2年有初步成效，回歸各機關自行辦理，金額才逐年刪減；疫後各行業申請青創補助需求增高，符合資格者都能申請，無法限制行業別，且辦聯誼活動能拓展青年人脈，街舞活動可培養青年專長，「青年局的定位非常明確」。

正修科大職涯發展中心主任張倩華表示，年輕人缺資金，創業困難，若能獲得補助當然很好，創業補助無須分行業，除非有特定政策目標就另當別論。義守大學財經系教授李樑堅認為，青年局設立本意是專為青年服務，市府預算有限，與青年相關的業務應盡可能交由青年局主辦，否則經費容易重複浪費。現在補助青年創業資源僧多粥少，更要嚴格把關，市府或可尋求企業合作或贊助，提高青年創業機率。