「福馬同城通」交通卡引統戰疑慮 馬祖人申請踴躍

中國福建省政府主辦「福馬同城通」交通卡，讓馬祖居民到中國福州市享各項優惠，甚至辦卡就給人民幣300元儲值金，已有1200人登記。有居民認為很便利，也有人直言這就是統戰。

連江縣府日前表示，縣長王忠銘與議長張永江等人2月到中國大陸參加元宵活動，除了與福建省委常委林寶金、福州市長吳賢德與福州市委副書記等各級幹部互道新年快樂，並公布「福馬同城通」交通卡，林寶金也致贈首張「福馬同城通」卡給王忠銘。

縣府說，卡片設計納入馬祖地標、兩岸共同精神信仰「媽祖巨神像」，加深福馬兩地連結。

縣府說，「福馬同城通」交通卡由福建省政府主辦，設籍馬祖居民持卡即享有多項優惠，包括辦卡就提供人民幣300元儲值金；福州市公車、地鐵折扣與轉乘優惠；中國國營企業聚春園旗下指定酒店住宿優惠；福州4大文化景點免費；落戶、就學、住房、資源對接等專線諮詢；快捷入住台胞免租房；行政服務中心無償代辦服務；子女就學定點服務窗口諮詢服務綠色通道。

王忠銘今天告訴中央社記者，馬祖居民可到各鄉公所申請，福州市端也有專辦窗口，已有人在中國大陸琅岐港拿到實體卡。

王忠銘說，這張卡由福建省政府主辦，審核與核發與否由對岸決定；縣府起初有審酌過申請個資問題，不過因為要拿台胞證申請，台胞證上就有相關資料，因此無個資疑慮。

針對統戰疑慮，王忠銘表示，這是站在馬祖立場，讓馬祖鄉親更方便的福利措施，沒有統戰或不統戰問題；對岸最主要是要落實「福馬一日生活圈」精神，這也符合中國國家主席習近平對台政策及相關指導綱領。

至於是誰先提出此方案，王忠銘說，已與對岸接觸幾次，也談了很多問題，對方在尋找解方中想出這個點子；且這是福建省政府單方面給馬祖居民優惠，對岸沒有要求回饋。

連江縣府交旅局長劉性謙說，首波申請到今天截止，已有約1200人申請，相當踴躍，將把名單交給中國大陸對接單位處理、製卡，等馬祖人到琅岐港出境後就可在櫃台領取，且馬祖居民持卡就可以在住宿、交通等領域享有與福州市民一樣的福利。

有申請的馬祖居民劉先生說，他大概半年會去福州旅遊一次，這沒有統戰疑慮，而是讓馬祖居民到福州更方便且享有優惠，更何況辦卡就可以直接送人民幣300元，相當吸引人。

另一名有申請的李先生說，朋友傳申請連結給他，他發現只要填身分證字號、台胞證號碼與姓名即可，非常簡單，才順手申請。

李先生表示，他看過許多惠台政策，以前對岸方式是先把資金吸進去，再用各種措施綑綁、不讓你出來，現在卻直接送錢，強迫消費，「以前是你來我再給你，現在變成我先給你、你過來」。

他認為，大家都知道會有國安問題，但這次只給馬祖居民及有台胞證的人優惠，對台灣本島不會有什麼感覺；國安與經濟發展都很重要，應並行發展，而非對抗，不能因為國安而把經濟端走、強迫人民選邊站。

沒申請的陳先生認為，中國官方主辦政策竟由連江縣府與鄉公所接洽，縣府更表示「審查合格與否認定，均為陸方權利」，整件事非常詭異。且近期金門海巡執法案尚未平息，與其說這次交通卡是中國嘉惠手段，他更覺得中共試圖把現在的反中感覺量化，藉由這次的成功，有利於下一波統戰策略繼續推動，是一種行銷策略。