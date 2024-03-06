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屏縣長照處無圍籬共融獲肯定 打造全齡通識認識長照

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府長照處長陳桂敏說明今年度長照政策推動方向。記者劉星君／攝影
屏東縣府長照處長陳桂敏說明今年度長照政策推動方向。記者劉星君／攝影

屏東縣政府成立長照服務處滿周年，肩負地方長照政策推動，了解長輩需求，讓預防照顧體系深入社區巷弄，長照處推動「無圍籬共融日照模式」去年獲衛福部高齡友善城市共老獎，今年持續推動亮點計畫。藍綠議員均肯定長照處長的專業度、政策執行細膩度，盼屏東成為長照政策推動領頭羊。

 屏東縣老年人口比例邁入20.14％超高齡社會，長照處成立滿周年，長照處長陳桂敏今說明今年度高齡友善長照亮點政策，為屏東縣高齡社會提供跨領域解決方案，實現在地安老。

陳桂敏說，既有量能擴展各項服務資源，居家式、社區式布建持續成長，住宿式機構興建三大綜合式機構，其中海豐多層級樂活照顧園區今年4月中旬營運。今年推動9大亮點計畫，包括考照留才培育照服尖兵、長照生力軍產官學交流平台、失智照護教研中心、「醫養共生・無限可能」長照論壇、日照運動會、日照創新活動設計、YOUNG-OLD高齡志工招募、好屏生活長照館及長照全齡通識。

長照處首推動「無圍籬共融日照模式」去年獲衛福部高齡友善城市共老獎，無圍籬共融日照模式打開日照與社區大門，重新凝聚情感，實踐長者在社區中被照顧，由社區來照顧目標，未來推動更多無圍籬社區照顧模式和共融社區，讓老寶貝們在友善及熟悉的社區中自由自在的生活。

奶奶是屏東市北興日照中心服務個案，丈夫過世後，家屬擔心她在家心情鬱悶、認知功能退化，鼓勵她接受日間照顧服務，日照中心夥伴得知花奶奶過去經常到北區市場買菜，安排花奶奶和日照老友們去市場採買，同在日照中心邱爺爺一旁透過影像記錄花奶奶與攤商互動畫面，記錄日常，日照中心創造無圍籬照護模式，「走進社區」的行動實踐。

長照處表示，4月中旬將開幕多層級樂活照顧園區設有首創的失智照護教研中心，提供失智實證照護模式研發與探討及智慧科技導入研發等；縣府也活化空間再利用大武營區1館舍，預計今年底設立「好屏生活長照館」，提供縣民認識長照體驗及相關資訊場域，打造全齡通識，了解長照推動。

藍綠議員肯定長照處長的專業度與細膩度，國民黨縣議員陳揚說，長照政策推動，要讓更多縣民了解長照資源，如何運用、申請，讓需要的民眾能適時提出；民進黨縣議員梁育慈說，屏東邁入超高齡社會，要讓長者了解資源，期盼屏東縣能扮演長照政策推動的領頭羊，成為指標性縣市代表。

屏東縣府長照處長陳桂敏（中）今率團隊說明長照推動政策方向。記者劉星君／攝影
屏東縣府長照處長陳桂敏（中）今率團隊說明長照推動政策方向。記者劉星君／攝影

奶奶 屏東縣政府 長照

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