演唱會爆發！30萬歌迷3月衝高雄 市府推「商圈優惠券」

高雄三月有多場大型演唱會陸續登場，高雄市府推出憑演唱會門票可兌換面額50元的「商圈夜市優惠券」，民眾可到指定捷運站點兌換，這次票券使用範圍除高雄44處商圈、夜市外，還有超過百家居酒屋、餐酒館、小吃、火鍋的特色店家，延長歌迷停留高雄的時間、帶動地方商機。

高雄3月有台日韓大咖匯集的7-ELEVEN高雄櫻花季、五月天及大港開唱等演唱會，預計吸引超過30萬名歌迷，4月份即將登場的Golden Wave in Taiwan演唱會，高雄市經發局特別為此將優惠券加碼兌換檔期，讓各地歌迷朋友來高雄聽演唱會、享受優惠與美食。

經發局長廖泰翔表示，從去年開始對接大型演唱會的「加食延暢」專案，串連各大商圈、夜市及特色店家，除了演唱會期間各大商圈夜市來客數與營業額持續提升外，居酒屋、餐酒館、酒吧、宵夜等夜經濟店家也明顯可以感受到歌迷的消費，「加食延暢」的效果不只延暢到半夜，甚至可以跨日到隔天。

鄰近左營高鐵站的「芫源火鍋」李老闆表示，許多歌迷在左營站拿到商圈夜市優惠券就直接到店內消費，可以明顯感受優惠券的威力；而「王宮鍋物」鄭老闆表示，因為提供憑優惠券消費，就送100克嚴選梅花豬或上選五花牛的優惠，有客人一次拿了11張，一人狂吃超過1公斤的肉品，大讚真是太划算。