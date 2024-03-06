屏東白牌車賺800元車資 違規營業累犯監理站重罰12萬元

屏東監理站近日與東港警分局稽查白牌客車違規載客營業，當場查獲一名年約60歲的駕駛違規載客，由東港碼頭載送到高鐵左營站，以每人200元車資，載4人共800元車資，稽查人員發現，該名白牌車駕駛已是累犯將重罰12萬元罰單，並吊扣駕照、牌照6個月。

屏東監理站今指出，228連假會同屏東縣警局到東港、新園稽查白牌客車違規載客營業，當場查獲一名60多歲的男駕駛違規載客由東港碼頭載送到高鐵左營站，分別訪談駕駛及乘客，雙方坦承按每人200元支付車資，現場有4名乘客。

稽查人員依規定舉發，發現這名該白牌車駕駛是累犯，110年時也是在東港違規載客，當時罰10萬元，累犯重罰12萬元，並吊扣駕照、牌照6個月。這名駕駛110年的罰單，仍在強制行中，尚未繳清。

屏東監理站長羅振瑞說，「白牌車」依規定不得違規載客營業，民眾搭乘一旦發生交通事故造成傷亡，理賠也會求償無門，現行營業客車均有加保乘客險，請民眾搭車時選擇合法營業小客車或租用遊覽車。違規營業者將面對公路法高額罰鍰，除處罰司機10萬元至2500萬元罰鍰並吊扣（銷）駕照及違規車輛牌照，呼籲民眾千萬不要為了一時方便搭白牌車。

屏東監理站強調，為保障合法業者權益及維護民眾乘車安全，將不定時、不定點於違規熱點進行稽查取締白牌車，如發現違規情事必嚴厲執法，民眾也可向本站檢舉共同打擊不法。