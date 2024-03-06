快訊

台北大巨蛋風光 侯友宜鬆口：新北考慮蓋巨蛋、規畫容納4到5萬人

大膽約「市府門口交易」露餡！社會局女科員涉販毒 北市府說話了

泰王罷黜次子為奪儲離婚！美籍妻大包小包搬離紐約愛巢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回響／高雄大順路人孔蓋不平 工務局讓孔蓋下地保障安全

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄大順路人孔蓋高低不平，經聯合報報導後，高市工務局已責請管線單位完成孔蓋下地。記者王勇超／翻攝
高雄大順路人孔蓋高低不平，經聯合報報導後，高市工務局已責請管線單位完成孔蓋下地。記者王勇超／翻攝

高雄市配合輕軌工程新鋪的大順路人孔蓋高低不平，騎士難忍顛簸，經聯合報報導後引起回響，高雄市政府工務局道工處、挖管中心今表示，已責請管線單位完成孔蓋下地，維護路平，保障用路人安全。

大順路配合輕軌工程，全路刨鋪重繪標線，去年12月下旬完工煥然一新，但才2個多月，部分人孔蓋又沉陷，尤其大順、鐵道街口1處人孔蓋落差明顯，造成騎士閃避，抱怨高雄為何總是無法路平。

工務局表示，聯合報3月5日報導大順路孔蓋不平，騎機車顛簸，工務局已責請管線單位當日完成孔蓋下地；依高雄市道路挖掘管理自治條例規定，管線單位就其所有管線、管道、人孔、手孔蓋、與其他附屬設施及其所在路面負巡查檢測及維護管理的責任。

工務局說，因使用道路或維護管理有欠缺，致損毀道路設施或造成其他損害，應由該管線單位負責修復及賠償，工務局呼籲各管線單位務必落實巡檢，以維護安全。

挖管中心表示，道路刨鋪改善後，一般涉及公共安全且開啟頻繁的人手孔蓋是免下地的，所以會接續施作孔蓋齊平工程，讓民眾誤解以為重複挖掘，其實這是孔蓋「先降後升」工法必要的工序，並非重複挖掘，請民眾體諒。

挖管中心說，會持續督促管線單位積極自主巡檢並協調配合推動圓形切割齊平工法，減少方正切割後應力集中造成角隅破壞，共同維護路平。

高雄大順路人孔蓋未能與路面齊平，經聯合報報導後，高市工務局已責請管線單位完成孔蓋下地。記者王勇超／翻攝
高雄大順路人孔蓋未能與路面齊平，經聯合報報導後，高市工務局已責請管線單位完成孔蓋下地。記者王勇超／翻攝
高雄大順路人孔蓋高低不平，機車騎士紛紛閃避。記者王勇超／攝影
高雄大順路人孔蓋高低不平，機車騎士紛紛閃避。記者王勇超／攝影

車道 高雄市

延伸閱讀

高雄蜜棗拚外銷日本 上架關東3大通路超市試吃推廣

大順路人孔蓋不平惹怨 高市府要求管線單位完成下地

南高雄第一家高壓氧中心 車禍女傷口改善還有意外效果

高雄迎接30萬歌迷 續推商圈夜市優惠券

相關新聞

屏東白牌車賺800元車資 違規營業累犯監理站重罰12萬元

屏東監理站近日與東港警分局稽查白牌客車違規載客營業，當場查獲一名年約60歲的駕駛違規載客，由東港碼頭載送到高鐵左營站，以...

不忍了！臭味連天 屏市公館居民要求鑄造鐵工廠遷廠

屏東市公館里、新興里民們不滿里內生產銑鐵針織零件鐵工廠富泰益公司，經過時臭味連天，都要閉氣、味道帶酸味，影響社區，居民忍...

回響／高雄大順路人孔蓋不平 工務局讓孔蓋下地保障安全

高雄市配合輕軌工程新鋪的大順路人孔蓋高低不平，騎士難忍顛簸，經聯合報報導後引起回響，高雄市政府工務局道工處、挖管中心今表...

畜牧惡臭民怨增 屏縣環保局稽查業者竟偷排繞流將重罰

屏東縣府環保局近日接獲民眾反映畜牧惡臭陳情案增加，環保局啟動夜鷹早鳥與稽查無假期專案，今年農曆春節至3月初，出動134人...

看見幸福台灣／「幸福城市第8站」高雄 四願景打造科技城

台積電在今年1月18日法說會後主動透露，決定在高雄增建第三座12吋晶圓廠，並切入2奈米先進製程。台積電高雄連建三座廠、總...

看見幸福台灣／高雄市長陳其邁 做大觀光硬實力

高雄市長陳其邁表示，他提出「淨零X科技高雄、宜居高雄、幸福高雄、魅力高雄」的四大幸福願景，並一一落實，各界對高雄的改變印...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。