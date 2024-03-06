回響／高雄大順路人孔蓋不平 工務局讓孔蓋下地保障安全

高雄市配合輕軌工程新鋪的大順路人孔蓋高低不平，騎士難忍顛簸，經聯合報報導後引起回響，高雄市政府工務局道工處、挖管中心今表示，已責請管線單位完成孔蓋下地，維護路平，保障用路人安全。

大順路配合輕軌工程，全路刨鋪重繪標線，去年12月下旬完工煥然一新，但才2個多月，部分人孔蓋又沉陷，尤其大順、鐵道街口1處人孔蓋落差明顯，造成騎士閃避，抱怨高雄為何總是無法路平。

工務局表示，聯合報3月5日報導大順路孔蓋不平，騎機車顛簸，工務局已責請管線單位當日完成孔蓋下地；依高雄市道路挖掘管理自治條例規定，管線單位就其所有管線、管道、人孔、手孔蓋、與其他附屬設施及其所在路面負巡查檢測及維護管理的責任。

工務局說，因使用道路或維護管理有欠缺，致損毀道路設施或造成其他損害，應由該管線單位負責修復及賠償，工務局呼籲各管線單位務必落實巡檢，以維護安全。

挖管中心表示，道路刨鋪改善後，一般涉及公共安全且開啟頻繁的人手孔蓋是免下地的，所以會接續施作孔蓋齊平工程，讓民眾誤解以為重複挖掘，其實這是孔蓋「先降後升」工法必要的工序，並非重複挖掘，請民眾體諒。

挖管中心說，會持續督促管線單位積極自主巡檢並協調配合推動圓形切割齊平工法，減少方正切割後應力集中造成角隅破壞，共同維護路平。