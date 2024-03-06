左營新莊一路側溝整建助排水 3至7月慢車道管制通行
高雄左營區新莊一路人車熙攘，近年常因強降雨造成道路積淹水，高市府水利局今天表示，已籌措700萬經費施作側溝整建工程，改建後可加速路面排水，施工期間3至7月將進行慢車道管制。
左營區新莊一路隨著鐵路地下化打通連接翠華路，且緊鄰台鐵左營舊城站及鐵路綠園道，往來人車多，但近年常有民眾反映會因強降雨而積淹水，影響行車安全。
水利局今天發布新聞稿表示，水利局已籌措經費新台幣700萬元，將針對新莊一路（華夏路以西）改建270公尺道路側溝，增加排水系統通洪能力，加速路面排水，預計7月工程完工。
水利局指出，工程施工期間，將於機車道機動性封閉進行車道改道，市民可依標誌、標線及交通指揮人員指揮行駛，或多利用其他替代道路；此外，沿線路邊機車格也將塗銷，但不影響人行道通行。
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