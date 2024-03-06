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大順路人孔蓋不平惹怨 高市府要求管線單位完成下地

中央社／ 高雄6日電

高雄大順路人孔蓋沉陷不平整，導致民眾騎車顛簸，高市工務局今天表示，已責請管線單位完成人孔蓋下地，維護路平；並持續督促管線單位自主巡檢，推動圓形切割齊平工法減少角隅破壞。

大順路配合輕軌工程重繪標誌、標線，但有民眾發現部分人孔蓋未與道路齊平，甚至沉陷宛如坑洞，造成騎車顛簸引發民怨，也有不少騎士看到會提前閃避。

高雄市政府工務局今天發布新聞稿表示，大順路人孔蓋不平情況，工務局已責請管線單位完成孔蓋下地，以維護路平，保障用路人安全。

工務局表示，依高雄市道路挖掘管理自治條例規定，管線單位就其所有管線、管道、人孔、手孔蓋與其他附屬設施等，有巡查檢測及維護管理責任；因使用道路或維護管理欠缺，致損毀道路設施或其他損害，應由管線單位負責修復及賠償。

工務局挖管中心並指出，道路刨鋪改善後，一般涉及公共安全且開啟頻繁的人孔蓋是免下地的，所以會接續施作孔蓋齊平工程，讓民眾誤解以為重複挖掘，其實是孔蓋「先降後升」工法必要工序，並非重複挖掘。

挖管中心表示，會持續督促管線單位積極自主巡檢，並協調配合推動圓形切割齊平工法，以減少方正切割後應力集中造成角隅破壞，共同維護路平。

高雄市

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