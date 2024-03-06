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光電板下種香莢蘭 成果獲國際肯定

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣林邊鄉牙醫師夫妻陳錦超、吳麗珠，投注5年時間，在光電板下成功種植香莢蘭。圖／屏東縣政府提供
屏東縣林邊鄉牙醫師夫妻陳錦超、吳麗珠，投注5年時間，在光電板下成功種植香莢蘭。圖／屏東縣政府提供

香草莢有著「香料皇后」美譽，是高端香料，屏東縣林邊鄉牙醫師夫妻陳錦超與吳麗珠，因愛護土地、家鄉使命，歷經5年，在光電板下成功種植香莢蘭，收成後製的香草莢獲2024比利時ITI國際風味評鑑所最高三星獎殊榮。

2017年桃園農改場在雲林發表農電共生試驗作物成果，發現香莢蘭適合生長於光電板下的半遮蔭環境。林仔邊自然文史保育協會得到向陽農業生技公司同意，進場種植香莢蘭。

陳錦超是牙醫師，也擔任林仔邊自然文史保育協會理事長，他與妻子吳麗珠投入香莢蘭種植，栽種4分農地，並以光電板下種出高經濟作物為目標。香莢蘭成長期長達4年，2021年第1年僅採收90公斤，遠比預估的1200公斤少很多，經由一番努力，2022年收成550公斤。

陳錦超說，屏東太陽能板下有適合溫度與濕度，能種出高品質香莢蘭青豆莢，加上田間管理細緻化，去年達產量高峰與穩定點，共產出1500公斤的香莢蘭青豆筴。香草醛含量是國際評斷香草莢品質的重要指標，屏東所產出香草莢的香草醛平均含量可達2.2%，高於國際A級品平均的1.8%，且依市場行情，可賣每公斤425美金。

「在能源轉型浪潮下，期待更多綠電」吳麗珠說，盼種植香莢蘭的成功案例，讓農電共生共存成為可能，也期待未來以高品質香草莢作為國際競爭，並與在地產物結合，讓世界看見屏東。

屏東縣 牙醫 醫師

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