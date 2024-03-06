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內門宋江陣頭大賽 總獎金逾200萬元

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導
高雄市觀光局局長高閔琳（右三）、紫竹寺主委劉銀城（右二）為陣頭頭旗結綵。記者蔡世偉／攝影
高雄市觀光局局長高閔琳（右三）、紫竹寺主委劉銀城（右二）為陣頭頭旗結綵。記者蔡世偉／攝影

高雄內門宋江陣活動3月9日至24日在內門紫竹寺登場，高雄市觀光局長高閔琳、紫竹寺主委劉銀城昨為陣頭頭旗結綵，揭開活動序幕。現場多組宋江獅陣尬陣交流，還有總舖師林祺銘料理上菜，市府也祭出總獎金超過2百萬元辦全國創意宋江陣頭大賽，9支隊伍報名參賽。

紫竹寺昨辦記者會，中埔頭、小烏山等在地宋江獅陣與台南大學創意宋江獅陣上場展演。局長高閔琳表示，市府祭出超過200萬元的總獎金，吸引來自全台9支隊伍報名，3月16日、17日初賽，23日選出冠軍隊伍，可獲得80萬元獎金。3月9日、10日先舉辦「陣頭拜觀音」，接著16至17日及23至24日4天，將從內門紫竹寺起駕出發，展開「羅漢門迎佛祖」遶境行程。

負責宋江大宴掌鼎總舖師林祺銘出席現場展現料理功夫。他表示，宋江大宴已開放報名訂桌，每桌8800元，CP值超高，不到1天時間，預訂突破50桌，屆時將為參與活動的民眾，獻上最道地的手路菜。

內門 陣頭

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