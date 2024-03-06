高雄首創標線型圓環 標線挨轟太抽象

高雄三多商圈一處Y字形路口行車動線複雜，交通局首創「標線型圓環」改善，並在地面上畫設標線，結合2個彎曲箭頭及1個圓點，市民直呼「長相怪異」，還被調侃像抽象派畫家「康丁斯基」所畫的抽象符號。交通局說，這是台灣第1個參考荷蘭圓環使用的圖像型導引箭頭，目的是要讓用路人更直覺了解圓環遵行方向。民代建議市府加強宣導。

前鎮區文橫三路與廣西路、南天街的交會處共有5個路口，導致動線複雜，交通局日前畫設「標線型圓環」，並參考荷蘭，畫設圖像式圓環導引箭頭，作為輔助。

職業大客車司機說，每年要回監理所上課，但從來沒見過、也沒在監理所的課程中學過，政府要比照國外標線沒問題，不過交通法規裡沒有這種標線，人民怎麼遵守？

市議員白喬茵說，交通局嘗試用標線型圓環紓解車流，是很好的事情，但太過抽象的標線，應該斟酌使用，駕駛人開看到後只有1至2秒時間，怕無法立即判讀引起誤會，先做好道路安全教育，才不會讓民眾手足無措。

市議員張博洋表示，中央「道路交通標誌標線號誌設置規則」太老舊，亟需檢討，地方在進步、中央沒跟上，當然造成一國好幾制；若非常多民眾反映看不懂，可強化宣傳。

交通局說，現場設置法定圓環遵行方向標誌，為讓用路人更直覺，才增加此圖像式導引箭頭，目前接受度良好。