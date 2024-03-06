舊左中變更公園用地 再審仍被退

高雄蓮池潭畔5.9公頃舊左中校地原要變更商業用地，8千人連署希望保留公園綠地及保護觀光地標龍虎塔的天際線，市府提案變更公園用地，去年遭內政部國土署都計審議大會退回小組會議，昨再審仍被退。環團憂生變，喊話市府盡速克服問題。都發局回應，會配合審查意見補充說明。

森林城市協會、台灣水資源保育聯盟，昨攜帶44個公民團體連署書，與民進黨立委張雅琳在審查會前舉行記者會。

會中說明本案變更對高雄生態遊憩廊道串連、觀光產業、城市地標保護的重要性。

森林城市協會理事長莊傑任表示，舊左中變更公園用地可串連蓮池潭周邊生態綠廊，連結柴山、大小龜山、洲仔濕地、半屏山等地。蓮池潭風景區每年吸引逾540萬遊客，若興建水泥建物，阻礙觀光發展。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉說，高雄要發展國際城市，須保留更多綠地，以作為城市的肺；公共綠地具防災蓄洪功用，綠樹可減少噪音、淨化空氣、減少二氧化碳，減緩熱島效應。

內政部都委會去年初次退回，要求市府釐清個案變更理由、周邊觀光發展需求，另要說明觀光發展特定區變更公園的容積調派合理性。不料昨日又退件，審查二度卡關。

都發局指出，專案小組要求市府釐清政策使用內容、評估適合變更的公設類型，說明變更的必要性與急迫性，另涉及容積調派部分，請市府於細部計畫層級處理。

「多數居民希望不要蓋大樓！」埤東里長鄒秀華說，左營是舊部落，擁有許多觀光資產，有人認為蓋大樓會帶來繁榮，但多數人擔心影響周遭景觀，尤其會破壞龍虎塔天際線，如要開發，最好能有多功能取向，建議增加運動休閒空間與停車場。

莊傑任說，若不盡速變更公園用地，未來執政者輪替，難保土地不會又被變賣，拿去開發破壞，將會造成觀光風景區不可違逆的破壞，此訴求滿足變更的必要性和急迫性。