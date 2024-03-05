高雄女性首長任用率近4成 市府：調升幅度六都第一

高雄市政府跨局處推動性別平權，自2022年成立性別平等辦公室，並於2023年啟動高雄市性別平等施政方針，統合及督導市府各機關以性別主流化六大工具，推動具高雄在地特色之性平政策與措施。其中市府局處首長女性達39.4%，調升幅度達18%，為六都第一。

高雄市長陳其邁支持性別平權不遺餘力，市府局處首長任用女性達39.4%，升幅18%，為六都第一，並以四層級運作機制「區公所婦女參與小組、各局處性平執行小組、性別主流化分工小組、婦女權益促進委員會」，由下而上推動性別主流化工作，亦為六都唯一於區公所建立婦女參與機制之城市，致力提升女性公共參與，以性別觀點關注不利處境婦女需求。

為保障不同性別市民在各領域充分發揮潛力，高雄市致力營造性別友善環境，結合不同在地特色，納入公民參與機制，設置34處共融遊戲場。並改善公立游泳池無障礙廁所與沐浴間，免費提供女性生理用品、規劃女性運動專班。

另外訂定「市立醫院性別友善環境檢核表」及「營造性別友善住宿長照機構環境檢核指標」，加強檢視醫療環境及長照機構之友善度。社會住宅則主打性別友善設計，並規劃16處社宅設置托嬰中心或幼兒園、13處社宅設置日照中心或社區照顧關懷據點，今年目標設置1萬8,000戶。為強化照顧者支持性服務，以「托兒顧老一條龍」積極建置長照服務網絡，設置日間照顧中心與社區照顧關懷據點。

高雄市也率先全國普發孕婦產檢乘車券、首創坐月子到宅服務及首創公辦24小時臨托服務，擁有全國最多準公共幼兒園，全面開辦延長照顧服務，減輕照顧負擔與穩定家庭功能。另加碼育兒津貼及坐月子到宅服務福利雙領，照顧弱勢家庭。

目前高雄市女性勞動參與率過半達52.1%，超越全國平均51.8%，為建構友善職場，擴大托育服務量能及多元育兒措施，建構區域平衡的幼托服務，本市百人以上事業單位設置哺集乳室及提供托兒設施及措施達99%。為提升女性經濟力，建置「高雄市性別友善就業與照顧資源專區」，協助1,347位女性成功就業，輔導不利處境女性349人再就業。

高雄更率先全國推動「性別友善旅宿政策」，輔導旅宿業者取得性別友善旅宿標章，提升觀光產業的性別友善度。2023年度計有20家旅宿獲頒性別友善旅宿標章，另有143間旅宿響應「月經平權」議題，主動提供女性生理用品，在百億觀光產業上穩固性平文化基石。