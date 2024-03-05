快訊

朱立倫改革揮大刀！黃復興黨部裁併走入歷史 整併成立青年數位部

25年前買2張台積電！他曝光家人對帳單 網見損益驚喊「直接退休」

年代旅遊執照撤銷 觀光署催繳146萬罰鍰：未繳將移送強制執行

歌迷敲碗泰勒絲高雄開唱 陳其邁：時間到了會水到渠成

中央社／ 高雄5日電
美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）。 歐新社
美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）。 歐新社

國際知名歌手與團體相繼到高雄開唱，不少歌迷也敲碗美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）。高雄市長陳其邁今天說，這是大家非常期待的，但緣分未到，相信時間到了會水到渠成。

陳其邁今天下午在市政會議前接受媒體聯訪，被問到歌迷敲碗泰勒絲到高雄開演唱會，他說，這是大家非常期待的，但總是緣分未到，相信時間到了會水到渠成。

陳其邁說，高雄的國家體育場是最好的場館，不管是動線規劃、疏散及綠能永續等，在全球都名列前茅，且在高鐵站旁，交通也很便捷，市府會盡力把服務歌迷的工作做好，也帶動高雄旅遊觀光。

陳其邁並表示，高雄已累積很多歌手或團體開唱的經驗，每次根據主辦單位或是粉絲回饋的意見，都會逐項改進。

陳其邁今天也在臉書（Facebook）發文表示，南韓音樂盛事「GOLDEN WAVE」將於4月13日在高雄國家體育場登場，演出名單有andTEAM、GIDLE、BOYNEXTDOOR、BSS、ENHYPEN等，預定晚上6時30分開演。

高雄3月起陸續有高雄櫻花季、五月天、大港開唱、GOLDEN WAVE等演唱會接力登場，掀起演唱會旋風，也帶動高雄演唱會經濟、促進觀光。

泰勒絲 演唱會 陳其邁

延伸閱讀

波濤洶湧！民進黨高雄主委將改選 陳其邁這麼說

演唱會將帶來3.7億美元收入 星國泰勒絲經濟發功

泰勒絲只去新加坡因「其他國家讓團隊擔心表演取消」？

泰勒絲只去新加坡因「其他國家讓團隊擔心表演取消」？

相關新聞

影／ 霧鎖金門 尚義機場取消11架次班機600人受影響

霧鎖金門又來了！金門今天一整天天候不穩定，上午尚義機場開開關關，今天下午4點多濃霧襲來，整個機場都被大霧籠罩，導致能見度...

大提琴家張正傑前進東引辦音樂會 坐船8小時登台還在暈

熱愛音樂的大提琴家張正傑今天前往「國之北疆」-馬祖東引，舉行2024年第一場偏鄉音樂會，張正傑以輕鬆幽默的方式介紹音樂，...

高雄女性首長任用率近4成 市府：調升幅度六都第一

高雄市政府跨局處推動性別平權，自2022年成立性別平等辦公室，並於2023年啟動高雄市性別平等施政方針，統合及督導市府各...

波濤洶湧！民進黨高雄主委將改選 陳其邁這麼說

民進黨地方黨部主委2年改選1次，今年5月將重新改選。因涉及下屆市長黨內初選，有多名議員躍躍欲試。高雄市長陳其邁今表示，沒...

東京食品展屏東隊21家數量最多 周春米預祝業績破百億

2024東京國際食品展今熱鬧開幕，屏東館14家廠商加上台灣館7家屏東廠商，屏東總共有21家參展，在13個參展縣市中數量最...

民進黨高雄主委將改選…許智善傳不連任 黨內波濤洶湧

民進黨地方黨部主委2年改選1次，今年5月將重新改選。高雄市綠營傳出現任主委許智善不尋求連任，因涉及下屆市長黨內初選，新潮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。