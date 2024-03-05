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波濤洶湧！民進黨高雄主委將改選 陳其邁這麼說

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天下午出席市政會議暨防疫會議，在會前接受媒體聯訪。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天下午出席市政會議暨防疫會議，在會前接受媒體聯訪。記者王勇超／攝影

民進黨地方黨部主委2年改選1次，今年5月將重新改選。因涉及下屆市長黨內初選，有多名議員躍躍欲試。高雄市長陳其邁今表示，沒聽說有什麼動態，而且選市長大家會看過去努力的成績，「與市黨部主委是誰，不會有直接、太大關連！」

民進黨高雄市黨部今年將改選，傳出現任主委許智善不尋求連任、功成身退，由於下屆主委與2026高雄市長、市議員選舉息息相關，民進黨已有人表達意願，但派系多希望以協調代替競爭，外界認為，高雄市長陳其邁的態度將是關鍵。

2年前民進黨部主委改選，前立委趙天麟與立委許智傑都有意角逐，後經陳其邁協調，最後由許智傑胞弟許智善同額參選，今年高雄市黨部主委改選將至，許智善對外表達倦怠，他也未否認傳聞。

民進黨人士說，目前新潮流、菊系會推人，但人選還在討論中，湧言會蔡昌達及另名青壯派議員也有可能參選，但最終還是要看各派系的協調結果，當然更要尊重市長陳其邁立場。大家有共識，希望以協調取代競爭。

高雄市長陳其邁今天下午參加市政會議暨防疫會議，在會前聯訪時表示，沒有聽說這次民進黨高雄地方黨部主委改選有什麼動態或訊息，現在還是市政為主。陳其邁說，選市長大家會看過去努力的成績，跟市黨部主委是誰，不會有直接、太多的關聯。

民進黨 陳其邁

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