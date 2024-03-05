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內門宋江陣活動開跑 看陣頭、呷辦桌、遶境趣一次滿足
2024高雄內門宋江陣活動將於3月9日至3月24日在內門紫竹寺登場，今日舉行記者會，高雄市觀光局長高閔琳、紫竹寺主委劉銀城共同為頭旗結綵揭開活動序幕。現場多組宋江獅陣尬陣交流，還有總鋪師林祺銘料理上菜。今年市府也祭出總獎金超過2百萬元，舉行創意宋江陣頭大賽，吸引全台9支隊伍報名參加。
高雄內門宋江陣活動將在3月9日到3月24日在內門紫竹寺登場，今日的記者會由在地多組宋江獅陣與台南大學創意宋江獅陣尬陣交流做開場。觀光局長高閔琳表示，每年都受到注目的全國創意宋江陣頭大賽，以多元樣貌吸引更多民眾認識陣頭文化，讓宋江陣永續發展。市府祭出超過200萬元的總獎金，吸引來自全台9支隊伍報名參加，參賽隊伍將在3月16日、17日初賽，3月23日選出冠軍隊伍，將可獲得80萬元獎金。
除了創意宋江陣頭大賽，在地宋江陣頭也是不可少的，紫竹寺主委劉銀城表示，目前共有26個文武陣頭及境外陣頭為這次活動全力演練，3月9日、10日先舉辦「陣頭拜觀音」，接著16至17日及23至24日4天，將從內門紫竹寺起駕出發，展開「羅漢門迎佛祖」遶境行程。
今年負責宋江大宴掌鼎總鋪師林祺銘，也出席記者會並現場展現料理功夫，他表示，宋江大宴昨日開放報名訂桌，每桌8800元CP值超高，短短一天不到的時間，就已經突破50桌，屆時將為參與活動的民眾，獻上最道地的手路菜。
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