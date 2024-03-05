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守護蓮潭綠地生態 環團攜8千人連署挺公園用地變更

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環團及立委張雅琳今天召開記者會，呼籲國土署支持將舊左中綠地變更為公園綠地的政策方向。圖／森林城市協會提供
環團及立委張雅琳今天召開記者會，呼籲國土署支持將舊左中綠地變更為公園綠地的政策方向。圖／森林城市協會提供

高雄蓮池潭的舊左營國中校地原規畫變更為商業區，後高雄市政府順應主流民意改提案作為公園用地，但去年國土署都計審議大會將此案退回小組會議，環團憂心變更為公園用地的政策方向恐生變，因此集結近8000人連署至立法院召開記者會，盼內政部國土署能支持高市府的變更提案。

森林城市協會及台灣水資源保育聯盟，邀請民進黨立委張雅琳共同召開「守護龍虎塔與蓮池潭景觀天際線，8000人連署挺舊左中變公園用地」記者會，除攜帶44個公民團體共近8000人的連署書外，也說明本案變更對高雄生態遊憩廊道串連、觀光產業、城市地標保護的重要性。

森林城市協會理事長莊傑任表示，舊左中變更公園用地可串連蓮池潭周邊生態綠廊，連結柴山、大小龜山、洲仔濕地、半屏山，同時保留湖岸自然景觀，是多種保育類鳥類的棲地範圍；去年蓮池潭燈會主燈區、國際開發嘉年華均在舊左中綠地舉辦，彰顯其為蓮池潭風景區少見能舉辦大型戶外活動場地。

莊傑任進一步指出，舊左中綠地上有百顆大樹、4條百年古水圳道、50年歷史的兒童之家，歷史豐富，加上蓮池潭觀光風景區每年有540萬以上遊客，若破壞綠地改興建水泥建物，將破壞湖岸觀光景觀及龍虎塔等地標建物的背景天際線，對觀光發展反有阻礙。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉說，高雄要發展國際城市，須保留更多綠地，以作為城市的肺，愈多公園綠地面積，可讓樹綠色資源愈豐富，人文素養躍進才能讓專業能力發揮更好，強調公共綠地具防災蓄洪公用，大量樹木植栽可減少噪音、淨化空氣、減少二氧化碳，還能減緩熱島效應，呼籲國土署還給民眾綠色資源。

張雅琳表示，看到之前高雄市政府都市計畫委員會將舊左中變更公園用地的決議，表示尊重，希望本案國土署能尊重專家學者意見，並納入在地聲音，盼有更適切的規畫以滿足民間想法。

環團指出，舊左中變更公園用地對高雄生態遊憩廊道串連、觀光產業、城市地標保護的重要性。圖／森林城市協會提供
環團指出，舊左中變更公園用地對高雄生態遊憩廊道串連、觀光產業、城市地標保護的重要性。圖／森林城市協會提供

環團指出，舊左中變更公園用地對高雄生態遊憩廊道串連、觀光產業、城市地標保護的重要性。圖／森林城市協會提供
環團指出，舊左中變更公園用地對高雄生態遊憩廊道串連、觀光產業、城市地標保護的重要性。圖／森林城市協會提供

張雅琳 記者會 高雄市

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