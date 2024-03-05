「會計變身美髮設計師」 高雄市勞工局職訓班今開課

「頭髮剪壞不用擔心」、「汽車修壞不用賠」，高雄市勞工局今天舉辦產訓合作班開訓儀式，汽修班學長施國瑞及美髮班學姐黃潔芳上台分享，兩人以自身經驗勉勵在場新進學員，不是科班出身沒關係，只要跟著老師認真學習，取得結業證書，日後在職場也能擁有寬廣天地。

勞工局長周登春今早在大寮職訓場主持「產訓合作職前練練班」開訓典禮，恭喜6個職類150名學員今天起展開684小時，為期約4個月的培訓課程。周登春說，因應社會轉變，職訓也將綠生活課程納入共同學科，提升大家對於氣候變遷及淨零排放的認知及共識，提醒學員注意工作安全，把握時間習得一技之長。

施國瑞早年在電子工廠當操作員，因工作無趣興起轉職念頭，參加職訓課程後轉換跑道成國內汽車大廠修護廠技師。他說，受訓過程獲得老師傾囊相授，在沒有壓力下學習修車，一路從燃油車、油電混和車進化至電車時代，「顧客都不相信我非學校科班出身」。

黃潔芳說，她從大陸廣東嫁來台灣，以前擔任財務會計，原本對美髮一竅不通，從害怕把頭髮剪壞到可以獨當一面，結訓時第一名畢業，還順利考取丙級證照，2年前在楠梓開美髮店當老闆；這個過程雖然辛苦卻也美好，希望在場所有人也能跟她一樣找到有興趣的工作，別害怕全新領域的挑戰。