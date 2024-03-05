住友培科新廠落成 壯大高雄封測聚落

半導體封裝材料領域全球市占率第一的住友培科，前年9月加碼8億在高雄大發工業區投資擴廠，昨舉行落成謝土典禮，在日本母公司技術支援，住友培科搭配在地長春、長華等石化產業，將可加速高雄石化產業高值化轉型。

高雄市長陳其邁說，全球供應鏈重組，加速台灣自台南到高雄的「半導體S廊帶」聚落成形，未來台積電預計3座2奈米廠將完成建立，台灣封裝產業龍頭日月光與其他先進製程研發業者也加快投資高雄腳步。

陳其邁說，高雄半導體產業的發展除產業鏈中上游的製造、設計端布局，未來擴展至應用端5G AIoT、航太、無人機等下游產業，建構上中下游技術完整半導體產業生態系，將成為全球半導體產業的新重鎮。

陳其邁強調「機會是留給準備好的人」，因應半導體先進製程企業陸續進駐投資高雄，市府積極聽取半導體產業的需求，提供最好的協助與服務。

日本住友培科社長藤原一彥表示，台灣住友培科在高雄25年來持續深耕，新工廠提高供應能力將增強台灣半導體市場的本地生產和消費力，協助形塑高雄封測族群聚落並奠定高雄在封測產業全球指標地位。