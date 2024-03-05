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補救馬路地雷 高市人孔蓋做反光標示

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄報導

道路孔蓋未與路面保持平整，是行車安全的隱形殺手。高雄市前年有婦人騎車輾過路上高低不平的制水閥摔車不治，法院判台水賠家屬165萬餘元，市府國賠委員指出，高市人孔蓋摔傷聲請國賠案件約占所有國賠案的2成，人孔修建工法有極限，亡羊補牢的作法是做反光標示，提醒民眾小心。

台灣很多人孔蓋與路面有高低差，成為馬路地雷，高雄69歲王姓婦人前年騎車行經左營城峰路時輾過高低不平的制水閥傷重不治；事後她女兒聲請國賠425萬餘元，法院判賠165萬。

國賠委員、高科大土木工程系教授沈茂松表示，高雄國賠案中，20案約2成因人孔受傷，嚴重甚至腦死。水利及工務單位道路工程均委外，發生問題由營造廠負責賠償，再者道工處與水利局也投保，發生事故轉由保險理賠。20萬元以下的案子可協調處理，逾20萬元的案子告到法院，判賠多少就賠多少。

沈茂松表示，縣市合併前，原高雄縣1條7公尺寬的小道，10公尺內約5、6個人孔，騎士無從閃避，大家只能自求多福。人孔與道路不齊平，是因孔洞周圍灌的混凝土與瀝青的熱膨脹不同，另一些下地人孔經重車下壓，界面易破掉。釜底抽薪作法是做共同管溝，但太花錢，高科大燕巢校區以前做共同管溝，1公里造價達8千多萬元，較可行的作法除不斷精進工法，最好能做反光標示，提醒民眾小心。

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