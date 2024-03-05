高雄大順路人孔蓋不平 騎機車顛簸

高雄市多處道路人孔蓋與路面未齊平，連配合輕軌工程全數刨鋪的大順路及建國、建工等橫交路口人孔蓋也高低不平，騎士一路顛簸，機車後座乘客感覺更明顯。輕軌成圓才2月餘，大順路部分人孔蓋就沉陷，記者直擊發現，大順、鐵道街口1處人孔蓋落差明顯、騎士閃避，抱怨「路平難道這麼難？」市府指盡速請管線單位現勘，要求管線單位重鋪道路時，盡量維持人孔蓋與路面齊平。

市議員林智鴻說，馬路顛簸、人孔蓋不平，多半因各自為政、品質參差不齊，雖有挖管中心管理道路刨鋪整平，但工程單位施工細膩度不一，如主幹道的道路品質可能較高，次幹道或原縣區道路就差一點，引發民怨。對民眾來說，政府機關是一體，不會去分水公司、台電等，橫向聯繫很重要，放下本位才能解決問題。

大順路配合輕軌工程，全路刨鋪重繪標線，去年12月下旬完工煥然一新，民眾慶幸騎車不顛簸，杜姓男子說，輕軌建設前，大順路及建國、建工、覺民、憲政等橫交路口的人孔蓋未與道路齊平，慢車道的人孔蓋像坑洞，騎車顛簸，輕軌完工後大順路變平整，騎車壓過人孔蓋幾乎「無感」，才2個多月，部分人孔蓋又沉陷。

記者到大順路直擊，多數人孔蓋仍維持平整，部分產生落差，輕軌科工館站附近大順路、鐵道街口，有1個人孔蓋落差明顯，路過騎士紛閃避。

高市道路挖掘管理中心表示，高市約48萬座人孔蓋及閥栓，為配合人孔減量，每年計畫6千個人孔下地，但基於維修需求或考量暴雨會大量冒水，仍須常設路面，再由管線單位巡檢。人孔蓋與路面高度誤差不能超過0.6公分。工務局表示，道路重鋪時請管線單位維持人孔蓋與路面平整，如未齊平，可打1999通報。