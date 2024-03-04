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桃機南跑道歲修航班大亂惹怨 交通部認疏失：2原因致延誤超乎預期

回響／高雄「奈米待轉區」長大了 機車族不用再擔心「待撞」

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市楠梓區德民路這處內凹式機車待轉區，被網友形容是奈米待轉區，待轉時「車頭快被削掉了，超恐怖！」圖／翻攝自左營楠梓人
高雄市楠梓區德民路這處內凹式機車待轉區，被網友形容是奈米待轉區，待轉時「車頭快被削掉了，超恐怖！」圖／翻攝自左營楠梓人

聯合報日前報導，楠梓區德民路一處凹式機慢車待轉區，因寬度只有1.5公尺，被網友稱做「奈米待轉區」、「待撞區」，機車族停等時膽戰心驚、擔心被撞。高雄市交通局邀集相關單位會勘後，4日工務局道工處進場施做，依現場地形擴至最大，並改善車流導引動線。

這處位於德民路與高楠公路1872巷路口的機慢車待轉區，長5公尺、寬1.5公尺，只能停2、3部機車。有網友在臉書社團左營楠梓人發文，每天騎車待轉時有半個車頭都露在外面，讓她覺得「超恐怖」，一堆卡車、貨車與汽車「咻咻咻」呼嘯而過，她都覺得機車頭快被削掉了。

高雄市交通局與工務局、警察局等單位會勘後，4日工務局道工處進場施做，在不移動路樹原則下，擴大機車待轉區，同時標繪道路邊線，改善進出待轉區的車流動線。

擴大後的待轉區長6.1公尺、寬2.5公尺，將能停6至7部機車。交通局表示，此待轉區是民國99年德民陸橋通車後設置，鄰近的德民路與高楠公路1870巷57弄口也有類似情形，待轉區設置於工廠入口前、人行道缺少斜坡道，也將一併改善。

4日工務局道工處進場施做，依現場地形擴至最大，並改善車流導引動線。圖／高雄市交通局提供
4日工務局道工處進場施做，依現場地形擴至最大，並改善車流導引動線。圖／高雄市交通局提供

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