高市德民路機車待轉區過小 市府施作工程改善

高雄市楠梓區德民路一處機車待轉區因為範圍過小惹議，機車騎士抱怨停等時，周邊車輛呼嘯而過相當驚險。市府交通局邀相關單位會勘，今天進場施作相關工程，以改善進出待轉區車流動線。

交通局今天發布訊息表示，這處位於德民路與高楠公路1872巷路口機慢車待轉區因為過小，交通局已邀集工務局及警察局等單位會勘，並於今天由工務局道工處進場施作，依現場地形擴至最大，改善車流導引動線。

交通局指出，該處原有待轉區長5公尺、寬1.5公尺，為導引及改善騎士利用內凹式待轉區，市府團隊在不移動路樹原則下擴大機車待轉區，同時標繪道路邊線，以改善進出待轉區的車流動線。

交通局表示，民國99年德民陸橋通車後即設置快慢分隔島及此路口內凹式機慢車待轉區，鄰近的德民路與高楠公路1870巷57弄口也有類似情形，待轉區設置於工廠入口前、人行道缺少斜坡道，也將一併改善。