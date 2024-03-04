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屏東縣與日商簽3場合作備忘錄 周春米：好物帶到日本

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府及民間企業與日商簽署合作備忘錄，拓展日本市場通路。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府及民間企業與日商簽署合作備忘錄，拓展日本市場通路。圖／屏東縣政府提供

屏東縣長周春米率團訪日行程馬不停蹄，今在東京與倉冷株式會社簽署合作備忘錄，並見證台灣農畜產工業股份有限公司、屏東縣朋泉生產合作社二家民間企業和日商簽署合作備忘錄。官方到民間，展現爭取台灣優質物產外銷日本市場的企圖心。周春米說，把屏東好物帶到日本，和世界交朋友。

繼前一天屏東農產品上架日本熊本超市，周春米刺外銷商機，今參與3場合作備忘錄簽署，與日方建立長期合作，促成屏東物產外銷，強化雙方經濟交流，現場10餘家日本企業到場。其中屏東縣政府與日本企業舉辦「台日合作備忘錄簽訂記者會」，周春米與倉冷株式會社松本英丈部長簽署合作備忘錄，為屏東物產上市日本市場開啟雙方合作之路。

周春米說，屏東的農產能量在台灣數一數二，將更多屏東好物介紹給全世界，「大家攏大賺錢！」

倉冷株式會社成立於昭和27年，以冷凍食品進出口為主，生鮮占一部份，旗下企業包括關西的沖物産，擁有物流中心，屬一條龍經營。松本部長表示，該公司與台灣有50多年貿易往來，但這次他們進口10多項農產，不是日本人耳熟能詳的產品，反倒是在屏東夜市常見的香腸、鳳梨乾、芒果乾等，將屏東日常生活飲食帶給日本人，盼加深台日友好。

生產肉類加工品聞名台灣農畜產工業股份有限公司，輔導芒果產銷屏東縣朋泉生產合作社，在周春米等人見證，分別與日本倉冷公司、日本株式会社Rush與全農企業社簽署合作備忘錄，為肉類加工品、芒果產品拓銷日本跨出關鍵一步。

台畜為台灣老字號肉品加工大廠，是台灣少數獲輸日資格肉品加工廠，此次由副總經理吳輝瑤與倉冷公司簽署合作備忘錄，未來台畜畜產品輸入日本，九州地區販賣代理由日本倉冷公司（CRALAY株式會社）代理販售。

屏東縣朋泉生產合作社理事主席、枋山盧家芒果盧旺昇，與日本株式会社Rush代表取締役社長笹尾一郎、全農企業社駐日業務代表笹子秀憲，為屏東芒果拓銷日本市場合作。

農業處表示，屏東愛文芒果果肉香甜、色澤紅潤，向來受日本消費者歡迎，由新鮮芒果加工處理、低溫乾燥製成果乾，不僅口感厚實且保留水果鮮甜，送禮文化盛行的日本，是最佳伴手禮，勢必帶來商機。

屏東縣長周春米（左二）見證屏東縣朋泉生產合作社（左一）與日商簽署合作備忘錄。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（左二）見證屏東縣朋泉生產合作社（左一）與日商簽署合作備忘錄。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米率團訪日行程馬不停蹄，今在東京與倉冷株式會社簽署合作備忘錄，並見證台灣農畜產工業股份有限公司、屏東縣朋泉生產合作社二家民間企業和日商簽署合作備忘錄。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米率團訪日行程馬不停蹄，今在東京與倉冷株式會社簽署合作備忘錄，並見證台灣農畜產工業股份有限公司、屏東縣朋泉生產合作社二家民間企業和日商簽署合作備忘錄。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（左）與日商倉冷株式會社簽署合作備忘錄。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米（左）與日商倉冷株式會社簽署合作備忘錄。圖／屏東縣政府提供

日本 芒果

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