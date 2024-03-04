90年照相館將改建 老旗山人不捨

高雄旗山約翰照相館開業90年，店內保存多項珍貴古老照相設備，因建物老舊暫時停業，將拆除改建，昨舉辦紀念活動，多位老主顧現身緬懷過往，也很擔心老相館順勢歇業。

約翰照相館創業老闆張約翰從台北移居旗山，從畫人像到開照相館，目前傳至87歲第2代老闆張守道。

相館第3代張育銘承諾，改建完成後，由他接棒繼續守護老店。

創業老闆張約翰擅長畫人像，1933年經人介紹到旗山發展，當年才23歲。

張約翰的人像畫栩栩如生，日治時期深受日本人喜愛，後來攝影興起，他也跟著學，購買照相器材開了旗山第1家以自己名字命名的照相館。

約翰照相館這架日本製老相機，曾為許多旗山人留下美好回憶。記者蔡世偉／攝影 約翰照相館位在旗山老街上，建物老舊安全堪虞，將從明天起拆除改建。拆除前，相館舉辦90周年紀念活動，不少老顧客聞風而至，還有高齡100歲的老奶奶來參加。

張守道表示，父親年代只有黑白照片，他接手後進入「彩色時代」，如今手機拍照當道，數位輸出已非他專精項目，未來只能靠懂電腦的兒子協助經營。因房子年久失修，許多梁柱已被白蟻蛀蝕，店面完工後正式交棒。

張守道的妻子張陳照珠回憶過往，透露經常為了趕件，熬夜手工修底片修到早上，多次睡趴在桌上，這幾天還有許多顧客要來拍照，讓她備感不捨。

張家子弟張志堅說，他是在店裡出生，他的父親也是，父子都是同一個產婆接生，後院還有爺爺栽種的芒果樹，處處都是回憶。