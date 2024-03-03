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拉阿魯哇族「美瓏社聖貝祭」 高雄桃源區盛大登場

中央社／ 高雄3日電
台灣原住民族「拉阿魯哇族」3日在高雄桃源美蘭祭儀場舉行「美瓏社聖貝祭」，族人如今將聖貝祭分為初祭迎神、刺豬祭、請出貝神、慰勞祭、驅魔祭和團獵祭，並將為期5至6天傳統祭儀濃縮在1天內舉行完畢。圖／中央社
台灣原住民族「拉阿魯哇族」3日在高雄桃源美蘭祭儀場舉行「美瓏社聖貝祭」，族人如今將聖貝祭分為初祭迎神、刺豬祭、請出貝神、慰勞祭、驅魔祭和團獵祭，並將為期5至6天傳統祭儀濃縮在1天內舉行完畢。圖／中央社

台灣原住民族「拉阿魯哇族」今天在高雄桃源美蘭祭儀場舉行「美瓏社聖貝祭」，美國在台協會高雄分處長張子霖及多名民意代表參與祭典，將原住民族獨特多元文化介紹給社會大眾。

高雄市政府原住民事務委員會今天發布新聞稿指出，Miatungusu（聖貝祭）是拉阿魯哇族重要祭典，相傳族人曾與矮人共同生活，當族人離開原居地時，獲得矮人贈送一甕聖貝，族人從此如矮人般舉行聖貝祭。

拉阿魯哇族由排剪、美瓏、塔蠟、雁爾等4社組成，族人現今將聖貝祭分為初祭迎神、刺豬祭、請出貝神、慰勞祭、驅魔祭和團獵祭，並將為期5至6天傳統祭儀濃縮為1天內舉行完畢。

張子霖今天帶著家人一起參與祭典，他表示，能參加今天的聖貝祭活動感到很開心、非常榮幸，台灣有很豐富的文化，很期待能有更多的交流機會。

高雄市原民會主委阿布斯表示，高雄市原住民族有16族群，拉阿魯哇族人數僅450多名，族人們積極保存與傳承文化，令人感到相當感動，另外，那瑪夏區瑪雅里拉阿魯哇文化預定地，將於9日舉辦那瑪夏區聖貝祭，歡迎民眾參與。

高雄市桃源區長杜司偉表示，謝謝拉阿魯哇族，讓更多人看見桃源區，會協助拉阿魯哇族文化保存及傳承，並注重推動桃源區原住民族群文化，連帶延伸至觀光產業。

達吉亞勒青年會長余帆表示，族人們齊心致力族語及文化傳承，透過凝聚與推動青年組織，延續並保存文化；族人鍾念潔表示，越來越多青年返鄉參與祭典、練習祭儀歌曲、準備服飾等，讓青年得以認識自身文化。

原住民 高雄市

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