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影／疑拍照失足墜2米深溪…南投杉林溪傳溺斃 75歲婦搶救1小時不治

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旗山90年歷史老相館將拆除改建 百歲顧客趕來參加紀念活動

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
約翰照相館第2代經營者張守道與其妻張陳照珠，在相關拆除前合影留念。記者蔡世偉／攝影
約翰照相館第2代經營者張守道與其妻張陳照珠，在相關拆除前合影留念。記者蔡世偉／攝影

高雄旗山的約翰照相館已有90年歷史，第1代老闆張約翰1933年從台北來旗山發展，從畫人像到開照相館，在當地頗負盛名，目前由87歲的第2代老闆張守道經營，因照相館建築老舊暫時停業，3月5日起拆除改建，未來將由第3代張育銘繼續經營，85歲老闆娘張陳照珠回憶過往仍感不捨。

張守道說，父親經營相館時只有黑白照片，他接手後進入「彩色時代」，如今手機拍照當道，數位輸出已非他專精項目，未來靠懂電腦的兒子協助經營。因房子年久失修，許多梁柱都被白蟻蛀蝕，為安全考量，暫時停業，3月5日開始拆除改建，完工後照相館將交給第3代張育銘接手經營。

拆除前夕，約翰照相館今舉辦90周年紀念活動，不少老顧客聞風而至，年紀最大的已100歲了，還有顧客上門想拍證件照，才發現相館將拆除改建。

張守道的妻子張陳照珠回憶過往，透露經常為了趕件，熬夜手工修底片修到早上，多次睡趴在桌上，這幾天還有許多顧客要來拍照，讓她倍感不捨。

從台北回來的張家第3代張志堅拉著記者到小房間笑說，「我就是在這裡出生的，我爸則是在隔壁房間，我們都是同一個產婆接生的。」又走到後院，指著一棵老芒果樹，「這是我爺爺種下的，至少有6、70年」他回憶過去，眼神充滿著不捨。

約翰照相館在旗山老街經營90年，張約翰因畫人像了得，1933年經地方人士介紹來到旗山發展，當年他才23歲。張約翰畫起人像栩栩如生，日治時期深受日本人喜愛，後來攝影技術引進，他也跟著學習攝影，並購買照相器材開設了旗山第1家照相館。

約翰照相館攝影棚雖然都已老舊，張家仍會拆下保留回憶。記者蔡世偉／攝影
約翰照相館攝影棚雖然都已老舊，張家仍會拆下保留回憶。記者蔡世偉／攝影
約翰照相館第2代經營者張守道與其妻張陳照珠在外孫女的陪同下一起切下慶祝相館90周年紀念的蛋糕。記者蔡世偉／攝影
約翰照相館第2代經營者張守道與其妻張陳照珠在外孫女的陪同下一起切下慶祝相館90周年紀念的蛋糕。記者蔡世偉／攝影
約翰照相館老闆張守道指著牆上的大合照表示，許多旗山大家族都曾透過他的相機留下身影。記者蔡世偉／攝影
約翰照相館老闆張守道指著牆上的大合照表示，許多旗山大家族都曾透過他的相機留下身影。記者蔡世偉／攝影
約翰照相館在高雄旗山經營90年，如今將改建，一家三代特地在拆除前合影。記者蔡世偉／攝影
約翰照相館在高雄旗山經營90年，如今將改建，一家三代特地在拆除前合影。記者蔡世偉／攝影
來到約翰照相館想拍照得經過長長的樓梯到2樓是許多當地人的回憶。記者蔡世偉／攝影
來到約翰照相館想拍照得經過長長的樓梯到2樓是許多當地人的回憶。記者蔡世偉／攝影
來自日本的老舊相機，創辦人張約翰靠著它為許多當地人留下回憶。記者蔡世偉／攝影
來自日本的老舊相機，創辦人張約翰靠著它為許多當地人留下回憶。記者蔡世偉／攝影
約翰照相館第3代張志堅表示，自己是最後一個在相館內出生的張家人。記者蔡世偉／攝影
約翰照相館第3代張志堅表示，自己是最後一個在相館內出生的張家人。記者蔡世偉／攝影
知道照相館即將拆除，百歲顧客洪木蘭老奶奶也特地前來。記者蔡世偉／攝影
知道照相館即將拆除，百歲顧客洪木蘭老奶奶也特地前來。記者蔡世偉／攝影
約翰照相館館第2代經營者張守道回想過往相館歷史仍津津樂道。記者蔡世偉／攝影
約翰照相館館第2代經營者張守道回想過往相館歷史仍津津樂道。記者蔡世偉／攝影
約翰照相館後院裡有棵超過60年的老芒果樹，是當年創始人張約翰種下。記者蔡世偉／攝影
約翰照相館後院裡有棵超過60年的老芒果樹，是當年創始人張約翰種下。記者蔡世偉／攝影

房間 老闆娘

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