旗山90年歷史老相館將拆除改建 百歲顧客趕來參加紀念活動

高雄旗山的約翰照相館已有90年歷史，第1代老闆張約翰1933年從台北來旗山發展，從畫人像到開照相館，在當地頗負盛名，目前由87歲的第2代老闆張守道經營，因照相館建築老舊暫時停業，3月5日起拆除改建，未來將由第3代張育銘繼續經營，85歲老闆娘張陳照珠回憶過往仍感不捨。

張守道說，父親經營相館時只有黑白照片，他接手後進入「彩色時代」，如今手機拍照當道，數位輸出已非他專精項目，未來靠懂電腦的兒子協助經營。因房子年久失修，許多梁柱都被白蟻蛀蝕，為安全考量，暫時停業，3月5日開始拆除改建，完工後照相館將交給第3代張育銘接手經營。

拆除前夕，約翰照相館今舉辦90周年紀念活動，不少老顧客聞風而至，年紀最大的已100歲了，還有顧客上門想拍證件照，才發現相館將拆除改建。

張守道的妻子張陳照珠回憶過往，透露經常為了趕件，熬夜手工修底片修到早上，多次睡趴在桌上，這幾天還有許多顧客要來拍照，讓她倍感不捨。

從台北回來的張家第3代張志堅拉著記者到小房間笑說，「我就是在這裡出生的，我爸則是在隔壁房間，我們都是同一個產婆接生的。」又走到後院，指著一棵老芒果樹，「這是我爺爺種下的，至少有6、70年」他回憶過去，眼神充滿著不捨。