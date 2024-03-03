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高雄市社福慈善總會助弱勢學子20年 近5千人次受惠

中央社／ 高雄3日電

高雄市社福慈善總會助弱勢學子20年，累計認助近5千人次，今天與高市府社會局一同舉辦助學金頒發活動；2023年第2學期認助140名學生，提供新台幣140萬元助學金。

高雄市政府社會局今天發布新聞稿指出，勞動部長許銘春、社會局長謝琍琍等人今天出席助學金頒發活動，而高雄市社福慈善總會自2004年起，聚集民間企業、團體及各界善心人士愛心，協助經濟弱勢家庭學子穩定就學，累計認助4673人次，提供4404萬多元助學金。

許銘春表示，感謝各行各業協助推動助學圓夢計畫，秉持「你好、我也好」及「給他魚，不如給他釣竿」等理念，幫助弱勢學子順利完成學業，並呼籲青年善用勞動部多項免費就業措施，精進就業知能，成就自己也行善助人。

謝琍琍表示，感謝社福慈善總會秉持回饋社會精神，集合各行善行，持續與公部門協力幫助弱勢兒少，期盼更多民間團體及企業一起關懷弱勢兒少，讓孩子有機會翻轉未來。

高雄市社福慈善總會理事長李昭揚表示，助學脫貧不同於一般獎助學金，會根據學生需求，提供協助學生面對家人離異、重病、亡故、失業等逆境，提供助學金、學雜費、生活費、交通、實習等費用，讓學子安心就學、順利畢業。

社會局指出，受補助的小薰（化名）目前就讀大學，由父親照顧長大，因父親中度身障又罹患肝硬化，她為減輕家中經濟負擔，利用課餘時間打工賺錢，並放棄外地求學機會，選擇就讀住家鄰近學校，還利用空暇時間到慈善單位擔任志工，她期許未來有能力後能幫助其他有需要的人，將溫暖傳遞下去，成為手心向下的人。

弱勢家庭 愛心 高雄市

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