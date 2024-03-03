2024內門宋江陣「陣頭拜觀音」揭序曲 超強參賽隊伍曝

高雄內門在每年觀音佛祖遶境前，在地文武陣頭會敬拜觀音佛祖，舉行「陣頭拜觀音」，吸引全國民眾前往欣賞；今年在3月9日、10日舉行，，共24組文武藝陣參與，包括享譽國際的夏梅林宋江獅陣、橫山宋江陣等，為「2024高雄內門宋江陣」活動揭開序曲；另外「宋江大宴」讓遊客來內門看陣頭、吃辦桌。

今年由內門紫竹寺主辦的羅漢門迎佛祖遶境，所有參與遶境的文武陣頭，會在遶境前先敬拜觀音佛祖，並展現演練成果，這也就是「陣頭拜觀音」的由來。陣頭隊伍在16、17日與23、24日，每天清早七點從內門紫竹寺出發，展開遶境的旅程，四天將徒步行走80公里。

「2024高雄內門宋江陣」9日至24日在內門紫竹寺展開，觀光局長高閔琳表示，除了全國宋江陣頭大賽、獲文化部指定為「國家重要民俗」的「羅漢門迎佛祖遶境」、文武藝陣大匯演，還有文史導覽小旅行等系列活動；今年由內門在地新生代總鋪師林祺銘掌鼎的「宋江大宴」，讓遊客一同來內門看陣頭、吃辦桌。

觀光局表示，「陣頭拜觀音」有來自內門24組文武藝陣參與，包括成軍歷史悠久，多次代表台灣出國表演，也是神農大帝御前藝陣，被譽為「世界級的國寶藝陣」夏梅林宋江獅陣、以平埔族為主要成員的橫山宋江陣、以水滸傳梁山泊英雄好漢裝扮而成的中埔頭宋江獅陣，還有以「拍面」演出原住民角色，融合平埔狩獵文化的應菜龍宋江陣等。