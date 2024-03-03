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六堆忠義祠春祭大典 緬懷先民保鄉衛土傳承客家文化

中央社／ 屏東縣3日電

六堆忠義祠今天舉辦春祭忠義大典，為六堆客家族群重要宗教文化活動，客委會副主委范佐銘帶領祭祀，緬懷六堆先民保鄉衛土精神，傳承客家文化

忠義祠每年舉辦春、秋兩祭，儀式循古禮進行，今年由列為國家級重要傳統表演藝術音樂類的美濃客家八音團現場演奏配樂，鄰近進興村社區發展協會鼓隊興之鼓及西勢國小共襄盛舉。

范佐銘表示，六堆先民保衛鄉土精神歷年來透過祭典傳揚，期望透過公部門與在地學校的參與，將客家忠義精神代代相傳。

忠義祠的興建是為表彰清康熙年間平定朱一貴事件的義民，落地六堆的客庄，在清領時期協助過平定數次民變，當時忠義祠除祭祀殉難義民外，也是平變出戰前的誓師場所。

時至今日，忠義祠扮演凝聚六堆精神的角色，除每年舉辦春秋兩祭外，3月9日即將開跑的六堆運動會也會在此點燃聖火作為啟動儀式。

客委會 客家文化 義大

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