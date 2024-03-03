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台南古都國際半程馬拉松2.3萬跑者創新高 烤雞、豬腳、蜂蜜滷味吃到飽

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南古都國際半程馬拉松以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名，主辦單位在賽道17.5公里處，提供烤雞、豬腳、蜂蜜滷味及現打果汁等多樣特色美食小吃，讓跑者大啖美食。圖／台南市政府提供
台南古都國際半程馬拉松以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名，主辦單位在賽道17.5公里處，提供烤雞、豬腳、蜂蜜滷味及現打果汁等多樣特色美食小吃，讓跑者大啖美食。圖／台南市政府提供

舉辦迄今已有17年的「台南古都國際半程馬拉松」，今天清晨5時30分由台南市副市長葉澤山開跑鳴笛，逾2.3萬名跑者再創新高，古都馬拉松以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名，不僅行經15處特色古蹟及歷史建築，賽道17.5公里處更提供烤雞、豬腳、蜂蜜滷味及現打果汁等美食，已成南台灣指標性路跑賽事。

不過，因部分賽道行經市區交通要道，主辦單位雖提早公告實施分段、分時管制區域，但仍有用路人今早因行經賽事管制路段，而塞在車陣中，紛紛在臉書社團貼文直呼「擾民」；不少網友緩頰，指出「活動合法申請而且有提早公告」、「自己應提早出門或繞道」。

葉澤山表示，今年古都馬是歷屆參賽者最多的一次，除了國內跑者外，還有來自35國的外籍選手參與這場年度盛事，而適逢台南400，古都馬賽道途經台南15處古蹟跟歷史建築，也見證台南400的過去，相信今天每位完賽的跑者，彷彿就像走過台南400年。

體育局指出，賽事共分為半程馬拉松組（21.0975km）、路跑組（10km）及健康休閒組（5km）共3個組別，今年約有2萬3611名跑者參賽，其中外籍選手約381名；賽道17.5公里處則設置美食小吃大道，讓跑者跑累了就可以吃美食。

台南古都國際馬拉松賽事每年競爭都相當激烈，今年半馬男子組總排由來自肯亞的選手George Mbugua Ngure以1小時7分39秒的成績勇奪冠軍，抱回獎金5萬元，半馬女子組總排則由謝千鶴以1小時18分30秒的成績封后；路跑組（10公里）男子組及女子組總排分別由周鴻宇及董家琪奪冠。

台南古都國際半程馬拉松今早逾2.3萬名跑者，從台南市政府永華市政中心起跑，近年也成為南台灣指標性路跑賽事。圖／台南市政府提供
台南古都國際半程馬拉松今早逾2.3萬名跑者，從台南市政府永華市政中心起跑，近年也成為南台灣指標性路跑賽事。圖／台南市政府提供
台南古都國際半程馬拉松，今早由台南市副市長葉澤山為開跑鳴笛，逾2.3萬名跑者從台南市政府永華市政中心出發，行經台南15處特色古蹟景點及歷史建築，同時一覽獨特的港區景色。圖／台南市政府提供
台南古都國際半程馬拉松，今早由台南市副市長葉澤山為開跑鳴笛，逾2.3萬名跑者從台南市政府永華市政中心出發，行經台南15處特色古蹟景點及歷史建築，同時一覽獨特的港區景色。圖／台南市政府提供

台南 歷史建築 馬拉松

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