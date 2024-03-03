台南古都國際半程馬拉松2.3萬跑者創新高 烤雞、豬腳、蜂蜜滷味吃到飽

舉辦迄今已有17年的「台南古都國際半程馬拉松」，今天清晨5時30分由台南市副市長葉澤山開跑鳴笛，逾2.3萬名跑者再創新高，古都馬拉松以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名，不僅行經15處特色古蹟及歷史建築，賽道17.5公里處更提供烤雞、豬腳、蜂蜜滷味及現打果汁等美食，已成南台灣指標性路跑賽事。

不過，因部分賽道行經市區交通要道，主辦單位雖提早公告實施分段、分時管制區域，但仍有用路人今早因行經賽事管制路段，而塞在車陣中，紛紛在臉書社團貼文直呼「擾民」；不少網友緩頰，指出「活動合法申請而且有提早公告」、「自己應提早出門或繞道」。

葉澤山表示，今年古都馬是歷屆參賽者最多的一次，除了國內跑者外，還有來自35國的外籍選手參與這場年度盛事，而適逢台南400，古都馬賽道途經台南15處古蹟跟歷史建築，也見證台南400的過去，相信今天每位完賽的跑者，彷彿就像走過台南400年。

體育局指出，賽事共分為半程馬拉松組（21.0975km）、路跑組（10km）及健康休閒組（5km）共3個組別，今年約有2萬3611名跑者參賽，其中外籍選手約381名；賽道17.5公里處則設置美食小吃大道，讓跑者跑累了就可以吃美食。