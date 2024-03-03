快訊

美幫瞄準、烏克蘭扣扳機！中情局助烏抗俄 間諜戰解密

紐時民調揭拜登不支持率創歷史新高！達47% 支持率也落後川普5百分點

微軟Windows作業系統哪一代最差？這2代慘遭批「想灌Linux取代它」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從墾丁到市區30強複賽10強 台灣祭「南方大唱」搶先屏市搖滾

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府今年把熱潮從恆春半島帶到屏東市，昨起一連兩天在屏東公園舉辦台灣祭行前派對，「南方大唱」複賽，30強決選10強，冠軍將在台灣祭誕生，代表到日本神戶音樂祭演出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今年把熱潮從恆春半島帶到屏東市，昨起一連兩天在屏東公園舉辦台灣祭行前派對，「南方大唱」複賽，30強決選10強，冠軍將在台灣祭誕生，代表到日本神戶音樂祭演出。圖／屏東縣政府提供

2024台灣祭4月4日在墾丁大灣遊憩區登場，屏東縣府今年把熱潮從恆春半島帶到屏東市，昨起一連兩天在屏東公園舉辦台灣祭行前派對，連續2天搶先開唱，其中最受全國樂團矚目「南方大唱」複賽，從30強決選10強，最終冠軍將在台灣祭時誕生，代表到日本神戶音樂祭演出。

南方大唱最終選出前10名：Tickle Tickle、斯洛頻率、¡Vamos!、撞克茫克、勁爆羅雷、慣性成癮、滑倒少年隊、大皮中皮與白麵、漁光倒、21世紀無聊男子，4月6日台灣祭現場決賽。

傳播暨國際事務處表示，除了南方大唱，台灣祭與屏東在地音樂品牌「邊緣仔小搖滾」聯名，邀請「P!SCO」、「男子漢」及「慶記KTV」等知名樂團，今天下午2點在屏東公園演出，活動全程免費，歡迎大家來同樂。

屏東縣政府舉辦台灣祭邁入第4年，去年3天吸引逾百萬人次參加，提供音樂人表演舞台，台灣祭規畫「南方大唱」及亞洲樂團徵選活動，扶植台灣的音樂種子，與國際樂壇接軌，報名隊伍一年比一年多。

縣府指出，以南方大唱為例，今年台灣祭首度與日本神戶Coming Kobe音樂祭締結姊妹活動，日方以索尼音樂娛樂有限公司旗下藝人SABOTEN（火影忍者片尾曲演唱者），台灣祭活動期間交流演出，南方大唱冠軍隊則將推派到日本登台演出，消息一出，報名樂團爆增至250團。

台灣祭知名度大開，不少國外樂團甚至自掏腰包來台，今年亞洲樂團演出徵選報名突破400組，報名國家涵蓋美國、英國、泰國、越南、新加坡、菲律賓、義大利、日本、中國、印尼等，逾10國家音樂人參與，不乏各國知名樂團。

今年台灣祭推出創舉，屏東市舉辦行前派對，把音樂狂熱從墾丁帶到市區，讓更多樂迷感受南國音樂浪潮的魅力，並提前為台灣祭活動暖身。

屏東縣府今年把熱潮從恆春半島帶到屏東市，昨起一連兩天在屏東公園舉辦台灣祭行前派對，「南方大唱」複賽，30強決選10強，冠軍將在台灣祭誕生，代表到日本神戶音樂祭演出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今年把熱潮從恆春半島帶到屏東市，昨起一連兩天在屏東公園舉辦台灣祭行前派對，「南方大唱」複賽，30強決選10強，冠軍將在台灣祭誕生，代表到日本神戶音樂祭演出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今年把熱潮從恆春半島帶到屏東市，昨起一連兩天在屏東公園舉辦台灣祭行前派對，「南方大唱」複賽，30強決選10強，冠軍將在台灣祭誕生，代表到日本神戶音樂祭演出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今年把熱潮從恆春半島帶到屏東市，昨起一連兩天在屏東公園舉辦台灣祭行前派對，「南方大唱」複賽，30強決選10強，冠軍將在台灣祭誕生，代表到日本神戶音樂祭演出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今年把熱潮從恆春半島帶到屏東市，昨起一連兩天在屏東公園舉辦台灣祭行前派對，「南方大唱」複賽，30強決選10強，冠軍將在台灣祭誕生，代表到日本神戶音樂祭演出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今年把熱潮從恆春半島帶到屏東市，昨起一連兩天在屏東公園舉辦台灣祭行前派對，「南方大唱」複賽，30強決選10強，冠軍將在台灣祭誕生，代表到日本神戶音樂祭演出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今年把熱潮從恆春半島帶到屏東市，昨起一連兩天在屏東公園舉辦台灣祭行前派對，「南方大唱」複賽，30強決選10強，冠軍將在台灣祭誕生，代表到日本神戶音樂祭演出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今年把熱潮從恆春半島帶到屏東市，昨起一連兩天在屏東公園舉辦台灣祭行前派對，「南方大唱」複賽，30強決選10強，冠軍將在台灣祭誕生，代表到日本神戶音樂祭演出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今年把熱潮從恆春半島帶到屏東市，昨起一連兩天在屏東公園舉辦台灣祭行前派對，「南方大唱」複賽，30強決選10強，冠軍將在台灣祭誕生，代表到日本神戶音樂祭演出。圖／屏東縣政府提供
屏東縣府今年把熱潮從恆春半島帶到屏東市，昨起一連兩天在屏東公園舉辦台灣祭行前派對，「南方大唱」複賽，30強決選10強，冠軍將在台灣祭誕生，代表到日本神戶音樂祭演出。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 樂團 音樂

延伸閱讀

遊客過度集中墾丁 落山風風景特定區推「5大遊程」拚觀光

墾丁周邊原鄉拚觀光推新玩法 牡丹東源「森林冒險樂園」有亮點

出國vs墾丁！全家三口預算8萬怎安排 網曝1地讚：6天花不到2萬

不住親子房！新手爸分享帶嬰孩遊墾丁省萬元 網全罵翻

相關新聞

43年魔法洞穴…鳳山大書城 4月底熄燈

網路書店崛起，實體書局陷困境紛紛熄燈。高雄在地經營43年鳳山大書城有「舊客運站下魔法洞穴」之稱，承載許多市民回憶，業者因...

從墾丁到市區30強複賽10強 台灣祭「南方大唱」搶先屏市搖滾

2024台灣祭4月4日在墾丁大灣遊憩區登場，屏東縣府今年把熱潮從恆春半島帶到屏東市，昨起一連兩天在屏東公園舉辦台灣祭行前...

「風域半島」新出發 探琅嶠傳奇

屏東恆春是國旅勝地，但各鄉鎮景點未整合行銷，人潮過度集中墾丁國家公園發展失衡，縣府2018年在區外的車城、牡丹及滿州鄉畫...

影／搶攻台積電日本設廠食商機 屏縣府帶農漁特產進軍熊本超市

台積電日本熊本廠24日啟用成為全球產經業界矚目的焦點，屏東縣長周春米也帶著優漁產品進軍熊本超市搶商機，今天在日本熊本SU...

東港洽公不用四處跑夢成真 現代化聯合辦公大樓8日啟用

屏東縣東港鎮是新興城市，但鎮內縣屬公務機關分散、辦公廳舍老舊、內部空間壅塞及停車空間不足等問題，引發民怨，縣府斥資1.5...

「馬戲迷」不能錯過！柬埔寨、台灣知名馬戲團屏東登台

以打破劇場空間、讓藝術遍地開花概念為主軸的南國表演藝術節，上半年有莎士比亞的妹妹們的劇團、春美歌劇團、當代傳奇劇場、同黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。