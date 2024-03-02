全台第一個 職棒台鋼雄鷹主題捐血室啟用

高雄捐血中心九如捐血室與台灣職棒高雄在地的台鋼雄鷹棒球隊結合，讓九如捐血室呈現出嶄新職棒運動面貌，也是台灣首次與職業運動結合的主題意象捐血室。

第一間融合職棒球隊主題的九如捐血室，室內外裝潢都充滿高雄在地球隊台鋼雄鷹的球星和吉祥物Takao等元素，希望讓民眾捐血可更放鬆心情，也能在此拍照打卡。今天開幕儀式由台鋼雄鷹專屬啦啦隊WING STARS進行開場應援舞蹈表演，在WINGSTARS啦啦隊隊長螢螢帶領下，青春活力四射炒熱全場氣氛。

高雄捐血中心今年特別邀請台鋼雄鷹當家投手、球衣背號32號的王溢正為捐血中心代言。以「熱血出擊，來當血庫真鷹雄」為主題，設計限量黑熊珪藻土軟地墊，即日起捐血集3點(250cc集1點)活動即可兌換「2024‧限量熊好踏、珪藻土軟地墊」。

王溢正邀請大家一起響應捐血救人義舉，希望能吸引更多年輕球迷一起加入捐血救人行列，幫助需要輸血病友。

高雄市政府副秘書長王啟川致詞表示，這麼一個有特色的意象主題捐血室，一定可吸引更多市民及年輕球迷目光，相信會有更多人願挽袖捐血。包括立法委員李昆澤、高雄市議員黃柏霖、鄭孟洳以及職棒台鋼雄鷹總經理劉東洋等也今天到場祝賀。

九如捐血室(台鋼雄鷹主題捐血室)位於三民區九如一路198號1F(與水源路交叉路口)；作業時間自每周六～每周二(周三～周五暫停作業) 上午9時至下午5時30分。九如(台鋼雄鷹主題)捐血室捐血活動訊息，以及台鋼雄鷹捐血好康活動可至FB粉絲團查詢。

2022年底正式加盟中華職棒，成為職棒第6隊的台鋼雄鷹，是由台灣鋼鐵集團創建職棒球隊，以高雄市為主場，由正港高雄人洪一中擔任首任總教練，是一支屬於南台灣職棒球隊。高雄捐血中心提供高雄市、屏東縣、澎湖縣及台東縣等地區約200所醫療院所的安全醫療用血，以有效滿足病患用血需求。