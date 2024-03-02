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賞鳥趣要快 茄萣濕地冬日水鳥樂園限定倒數

中央社／ 高雄2日電

隨季節春暖花開，高雄茄萣濕地候鳥季逐步進入尾聲，賞鳥熱潮預估將持續到4月。高雄市工務局今天表示，安排有專業導覽解說，呼籲對賞鳥有興趣民眾把握時機。

工務局長楊欽富表示，茄萣濕地自2023年10月候鳥季迄今，渡冬候鳥數量預估有近5000隻，根據鳥調數據顯示物種超過50幾種，單是黑面琵鷺就超過400隻，雁鴨科也有近4000隻，賞鳥熱潮將延續到4月才逐漸消退。

依工務局公園處資料，今年由於儲水豐厚，吸引很多擅長潛水的潛鴨屬前來渡冬，除了琵嘴鴨、赤頸鴨、小水鴨、尖尾鴨常見基本款，還有近600隻的大批鳳頭潛鴨壓境；此外，今年還記錄稀有的白眼潛鴨，以及極瀕危的青頭潛鴨。過年期間有國外來台旅客至茄萣濕地觀賞，本預想拍攝黑面琵鷺，竟意料之外的看到各種稀有潛鴨，開心直呼大豐收。

公園處補充，這批雁鴨是高緯度寒溫帶鳥類，多數分布在歐洲、亞細亞中北部、大陸東北、及日本北海道等地區，秋、冬時成群結隊向溫暖的南方遷徙。翌年春天為族群生存，飛越數千公里再回到原生地繁殖，孵育下一代。

公園處提醒民眾，到4月底止，每逢周休二日的早上9時至12時、下午2時至5時，上下午各1場免費導覽解說活動。由於這段時間也是候鳥北返前最佳賞鳥時機，透過茄萣濕地專人服務解說，幫助認識來台度冬候鳥種類，以及觀賞牠們身上顯眼醒目繁殖羽，還能學習如何與濕地為伍，創造生活幸福指數的重要濕地保育知識。

濕地 賞鳥 黑面琵鷺

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