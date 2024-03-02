東港洽公不用四處跑夢成真 現代化聯合辦公大樓8日啟用

屏東縣東港鎮是新興城市，但鎮內縣屬公務機關分散、辦公廳舍老舊、內部空間壅塞及停車空間不足等問題，引發民怨，縣府斥資1.5億元在東港舊火車站基地興建的東港聯合辦公大樓，試營運月餘後定8日舉行啟用儀式；東港鎮長黃禎祥說，王船博物館和社福館年內陸續啟用後，「機九」將成為東港耀眼的「新都心」。

東港鎮內地政事務所原在中正路旁，社政的東港中心在港邊漁會的3樓，戶政事務所在漁會另一側，東港分局在台17線，中央機關的國稅局也在港邊，居民抱怨，辦個業務可能要跑遍東港，其它鄉鎮居民也感受不便，地方很早就有設立合署辦公廳舍的聲音，2015年經東港地區各級機關多次開會協調達成共識，縣府自籌經費興建，在9年後終於實現。

縣府說，東港聯合辦公大樓規畫興建地上4層建築物，1樓為東港衛生所及日照中心、2樓及3樓一部分為東港地政事務所、3樓另一部分為東港戶政事務所、4樓為財稅局東港分局，位在東港都市計畫「機九」用地範圍內，外觀帶有東港獨特的意象，周邊有鎮公所新行政大樓和已啟用的東港轉運站，另王船博物館、社會福利綜合館及立體停車場等公共建設將相繼啟用。

東港鎮長禎祥說，東港鎮有「黑鮪魚故鄉」美名和被列國家重要文化資產的「東港迎王平安祭」，加上大鵬灣國家風景區和往返小琉球帶動的觀光人潮，是具潛力的新興城市，但公共建設跟不上時代，縣府透過都市計畫調整在「機九」機關用地打造多項大型公共建設，聯合行政大樓啟用後，王船博物館也將配合今年的東港迎王祭啟用，還規畫串連高捷南延東港站點，未來可期。